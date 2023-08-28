Американська розвідка фіксує поширення росією антиукраїнських наративів на Заході – NYT

Такі операції впливу спрямовані на розбудову мереж молодих лідерів, які, як очікує кремль, підтримуватимуть росію.

росія активізує зусилля з поширення пропагандистських та антиукраїнських наративів на Заході, послуговуючись “спеціальними методами впливу”.

Про це повідомляє The York Times із посиланням на аналіз розвідки США.

За даними американської розвідки, російські спецслужби, зокрема Федеральна служба безпеки, таємно використовують номінально незалежні організації з метою поширення пропаганди та налагодження зв’язків із їхніми лідерами для співпраці протягом тривалого часу.

Такі операції впливу спрямовані на розбудову мереж молодих лідерів, які, як очікує кремль, підтримуватимуть росію чи поширюватимуть проросійські заклики у своїх країнах.

Як розповіли у виданні, є люди, які запевняють, що діють незалежно, але насправді їх використовують агенти російської розвідки для проведення операцій впливу проти США. Ці операції зосереджені на формуванні підтримки росії серед американців і європейців, а також передбачають такі заходи, як організація масових протестів для створення потрібної “картинки”.