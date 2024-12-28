Американська розвідка назвала причину катастрофи в Актау - Sky News

російські системи протиповітряної оборони могли помилково збити літак авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" через неправильну ідентифікацію цілі.

Двоє неназваних американських чиновників повідомили з посиланням на дані рохвідки, що росія, можливо, прийняла літак за безпілотник через його нерегулярний маршрут і висоту польоту.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США, зазначив:

"Ми бачили деякі перші ознаки, які, безумовно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами ППО".

Він утримався від надання деталей, посилаючись на те, що розслідування триває.

Нагадаємо, що літак прямував із Баку до Грозного на Різдво. Під час польоту він повернув у бік Казахстану та розбився за 3,2 км від Актау, намагаючись здійснити екстрену посадку після польоту над Каспійським морем. Унаслідок аварії загинуло 38 осіб, ще 29 отримали поранення.