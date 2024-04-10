Американські артисти закликають Конгрес пришвидшити допомогу Україні – CNN

Більш як 35 американських артистів, активістів, науковців, серед яких - Барбра Стрейзанд, Шон Пенн, Тімоті Снайдер, звернулись до Конгресу США із проханням допомогти Україні перемогти у війні.

Про це пише CNN.

Видання опублікувало колонку із їхнім закликом.

"Українці борються за своє існування. На території, яку росія окупувала, вона катує українських громадян, викрадає українських дітей і вбиває українських лідерів. На території, до якої росія може дотягнутися своєю зброєю, вона завдає ударів по цивільному населенню і рятувальникам. російські ракети, безпілотники і бомби руйнують церкви і пам’ятники Голокосту. російська окупація загрожує українським мусульманам, кримським татарам", — повідомляють американські зірки.

Вони наголосили, що російські лідери відкрито заявляють, що їхня мета — знищення української держави та ліквідація українського народу. російські пропагандисти щодня погрожують геноцидом.

"Прямо зараз росія використовує ракети та планерні бомби, щоб знищити старовинне і гарне місто Харків, де колись проживало 1,5 мільйона людей, так само, як росія знищила Маріуполь, Алеппо і Грозний", — йдеться в листі.

Українські збройні сили захищають американські інтереси, додали знаменитості. Поглинаючи всю російську атаку, українці унеможливлюють інші війни в Європі та стримують Китай, не провокуючи Пекін, додали вони.

"Але ми підводимо українців. Минуло 474 дні з того моменту, як Конгрес ухвалив закон на підтримку України. Це більша частина часу з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року. За час нашої бездіяльності росія відновила свою армію. Вона готує новий наступ, випробовує Україну на всьому фронті та незаконно використовує хімічну зброю, щоб вибити українських солдатів з окопів", — підкреслюють зірки.

За їхніми словами, якщо Україна зазнає поразки, країни Заходу опиняться у світі, де можливі війни в Європі та Азії, у світі без правил і світі, заповненому ядерною зброєю.

"А українці - вражаючі союзники. Вони добре воюють на дуже довгому фронті. Вони очистили Чорне море від російського флоту, що дозволило українському сільському господарству годувати Близький Схід і Африку. Вони розробили і розгорнули власну зброю. Вони роблять все, що в їхніх силах, і щодня несуть болючі людські втрати. Але для продовження боротьби їм потрібні речі, які можемо надати лише ми", — зазначається в листі.

Зірки додали, що українці дають шанс для американців зробити правильні речі. Україна може захистити себе і принести стабільність по всьому світу. Якщо ж Україна програє, катастрофа загрожує і США.

"Конгрес повертається до сесії у вівторок. Часу дуже мало, а нові небезпеки можуть з’явитися дуже швидко. Разом ми закликаємо Конгрес зробити правильний вибір просто зараз. Підтримайте Україну", — додали він.