Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Американські артисти закликають Конгрес пришвидшити допомогу Україні – CNN

10 квітня 2024, 19:43
Американські артисти закликають Конгрес пришвидшити допомогу Україні – CNN
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Серед тих, хто підписав лист: акторка Кетрін Винник, співачка й акторка Барбра Стрейзанд, історик Тімоті Снайдер, акторка Іванна Сахно, актор Шон Пенн, акторка Алісса Мілано, Imagine Dragons, астронавт Скотт Келлі, політолог Френсіс Фукуяма.
Більш як 35 американських артистів, активістів, науковців, серед яких - Барбра Стрейзанд, Шон Пенн, Тімоті Снайдер, звернулись до Конгресу США із проханням допомогти Україні перемогти у війні.

Про це пише CNN.

Видання опублікувало колонку із їхнім закликом.

"Українці борються за своє існування. На території, яку росія окупувала, вона катує українських громадян, викрадає українських дітей і вбиває українських лідерів. На території, до якої росія може дотягнутися своєю зброєю, вона завдає ударів по цивільному населенню і рятувальникам. російські ракети, безпілотники і бомби руйнують церкви і пам’ятники Голокосту. російська окупація загрожує українським мусульманам, кримським татарам", — повідомляють американські зірки.

Вони наголосили, що російські лідери відкрито заявляють, що їхня мета — знищення української держави та ліквідація українського народу. російські пропагандисти щодня погрожують геноцидом.

"Прямо зараз росія використовує ракети та планерні бомби, щоб знищити старовинне і гарне місто Харків, де колись проживало 1,5 мільйона людей, так само, як росія знищила Маріуполь, Алеппо і Грозний", — йдеться в листі.

Українські збройні сили захищають американські інтереси, додали знаменитості. Поглинаючи всю російську атаку, українці унеможливлюють інші війни в Європі та стримують Китай, не провокуючи Пекін, додали вони.

"Але ми підводимо українців. Минуло 474 дні з того моменту, як Конгрес ухвалив закон на підтримку України. Це більша частина часу з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року. За час нашої бездіяльності росія відновила свою армію. Вона готує новий наступ, випробовує Україну на всьому фронті та незаконно використовує хімічну зброю, щоб вибити українських солдатів з окопів", — підкреслюють зірки.

За їхніми словами, якщо Україна зазнає поразки, країни Заходу опиняться у світі, де можливі війни в Європі та Азії, у світі без правил і світі, заповненому ядерною зброєю.

"А українці - вражаючі союзники.  Вони добре воюють на дуже довгому фронті.  Вони очистили Чорне море від російського флоту, що дозволило українському сільському господарству годувати Близький Схід і Африку.  Вони розробили і розгорнули власну зброю.  Вони роблять все, що в їхніх силах, і щодня несуть болючі людські втрати.  Але для продовження боротьби їм потрібні речі, які можемо надати лише ми", — зазначається в листі.

Зірки додали, що українці дають шанс для американців зробити правильні речі. Україна може захистити себе і принести стабільність по всьому світу. Якщо ж Україна програє, катастрофа загрожує і США.

"Конгрес повертається до сесії у вівторок. Часу дуже мало, а нові небезпеки можуть з’явитися дуже швидко. Разом ми закликаємо Конгрес зробити правильний вибір просто зараз. Підтримайте Україну", — додали він.

 

 

 

СШАКонгрес СШАдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Політика
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 16:04
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Політика
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 11:38
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Політика
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 23:45
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Політика
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 16:35
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Політика
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 11:36
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 09:06
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Політика
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 16:41
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Політика
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється