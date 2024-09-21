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ПОЛІТИКА

Американські чиновники очікують значної ескалації у відносинах між Ізраїлем та Хезболлою

21 вересня 2024, 17:50
Американські чиновники очікують значної ескалації у відносинах між Ізраїлем та Хезболлою
Фото: topwar.ru
Один із співрозмовників зазначив, що атаки на об'єкти в Лівані можуть продовжитися. США очікують на якусь форму відплати з боку "Хезболли", можливо, у формі атак безпілотників.

Американські офіційні особи очікують значного посилення бойових дій між Ізраїлем та бойовиками ліванського угруповання "Хезболла". Що може призвести до повномасштабної війни.

Про це повідомляє Politico.

Повідомляється, що напруженість досягла рекордно високого рівня після послідовних атак Ізраїлю на "Хезболлу" цього тижня. Згідно з останнім аналізом адміністрації президента США Джо Байдена, обом сторонам складно буде знизити напруженість, пише видання з посиланням на неназваних чиновників.

Зростання стурбованості виникло після того, як цього тижня Ізраїль підірвав пейджери і рації "Хезболли", а також завдав удару по будівлі в Бейруті, в результаті якого загинув один із ватажків бойовиків Ібрагім Акіль.

Ці атаки є "першим залпом" у ширшій ізраїльській військовій кампанії на півдні Лівану. Вашингтон веде переговори з Ізраїлем та регіональними союзниками, щоб спробувати запобігти прямій конфронтації.

Приватні оцінки контрастують з офіційними повідомленнями адміністрації про те, що дипломатія все ще може запобігти подальшому кровопролиттю, пише Politico.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що є час і місце для дипломатичного рішення. Ми вважаємо, що це найкращий шлях уперед. Війна не неминуча там, і ми продовжимо робити все можливе, щоб спробувати запобігти її", - заявив учора представник Білого дому Джон Кірбі.

Один із співрозмовників зазначив, що атаки на об'єкти в Лівані можуть продовжитися. США очікують на якусь форму відплати з боку "Хезболли", можливо, у формі атак безпілотників.

Бойові дії також включатимуть цілеспрямовану ліквідацію ватажків "Хезболли", удари по складах зброї та подальші атаки на комунікаційну інфраструктуру, зазначив ще один співрозмовник.

Атаки за принципом "око за око" навряд чи викличуть негайне безпосереднє зіткнення на північному кордоні Ізраїлю. Головним страхом адміністрації Байдена є повномасштабна регіональна війна, яка, зрештою, може втягнути Сполучені Штати, зазначає видання.

СШАІзраїльХезболла

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