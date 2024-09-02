Американські дослідники знайшли ймовірне місце запуску нової російської ядерної ракети

За оцінкою Евелета, йдеться про дев'ять горизонтальних пускових майданчиків, розташованих трьома групами всередині високих берм, призначених для захисту від атаки або детонації внаслідок випадкового вибуху.

російська крилата ракета на ядерній енергетичній установці "Буревісник", яку владімір путін називав здатною обходити всі системи протиракетної оборони, ймовірно, розгорнуть під російською Вологдою.

Такого висновку дійшли американські дослідники Декер Евелет та Джеффрі Льюїс, повідомляє Reuters.

Евелет, аналітик дослідницької та аналітичної організації CNA, разом із Льюїсом з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї проаналізував супутникові знімки компанії Planet Labs за 26 липня та ідентифікував будівництво нових об’єктів біля сховища ядерних боєголовок у районі військового містечка Вологда-20.

За оцінкою Евелета, йдеться про дев'ять горизонтальних пускових майданчиків, розташованих трьома групами всередині високих берм, призначених для захисту від атаки або детонації внаслідок випадкового вибуху.

Він розповів Reuters, що цей об’єкт, розташований за 475 кілометрів на північ від москви, "призначений для великої стаціонарної ракетної системи, а єдиною великою стаціонарною ракетною системою, яку вони (росія. – Ред.) зараз розробляють, є "Буревісник".

Евелет і Льюїс вважають, що розгортання "Буревісника" під Вологдою, де розташовані ядерні заряди, дозволить російським військовим швидко запустити зброю в разі потреби.

Про систему 9М370 "Буревісник", яку НАТО ідентифікує як SSC-X-9 Skyfall, уперше стало відомо у 2018 році. Тоді владімір путін заявив, що вона має майже необмежену дальність польоту і може обійти американську протиракетну оборону, але експерти ставлять під сумнів такі твердження.

За даними правозахисної Ініціативи з протидії ядерній загрозі (NTI), з 2016 року відбулись щонайменше 13 випробувань "Буревісника", з яких лише два були частково успішними. Під час одного з невдалих випробувань у 2019-му, коли намагались забрати незахищений ядерний реактор, стався вибух і загинули щонайменше п’ять людей.

Про технічні характеристики "Буревісника" також відомо небагато. Сам путін говорив, що ракета має майже необмежений радіус дії, хоча експерти називають число у 23 тисячі кілометрів. Крім того, вони вважають, що "Буревісник" летітиме на дозвуковій швидкості, тож його зможуть зафіксувати в польоті.