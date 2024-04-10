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Американські дрони не змогли переломити ситуацію в Україні – The Wall Street Journal

10 квітня 2024, 10:09
Американські дрони не змогли переломити ситуацію в Україні – The Wall Street Journal
Skydio.com
Безпілотники американських стартапів були визнані глючними і дорогими, що змусило Україну звернутися до альтернативних варіантів з Китаю.

Американська компанія Skydio відправила сотні найкращих дронів в Україну, аби допомогти боротися з росіянами. Проте ця техніка погано себе зарекомендувала.

Про це пише американське бізнес-видання The Wall Street Journal.

Безпілотників Skydio збивалися з курсу і губилися через російську радіоелектронну боротьбу. 

Наразі відомо, що компанія повернулася до розробки та будівництва нового флоту.

Велика астина малих дронів американських стартапів не змогли проявити себе у війні. 

Тим самим розвіяли надії компаній, що проходження бойових випробувань принесе продажі і увагу. 

Крім того, це погана новина і для Пентагону, який потребує надійного постачання тисяч малих безпілотних літальних апаратів.

В першій війні, де малі безпілотники відіграли важливу роль, американські компанії досі не мають. 

Дроні зі США, як правило, дорогі, несправні, їх важко ремонтувати, розказали керівники компаній-виробників безпілотників, українці на передовій, українські урядовці і колишні американські військові чиновники. 

Наразі Україна звернулася до більш дешевої китайської продукції, щоб поповнити свій арсенал безпілотників. 

"Загалом репутація кожного класу американських безпілотників в Україні полягає в тому, що вони працюють не так добре, як інші системи", - сказав генеральний директор Skydio Адам Брай.

Свої безпілотники він назвав "не дуже успішною платформою на лінії фронту".

За останні два роки майже 300 американських компаній, які займаються безпілотними технологіями, залучили загалом близько 2,5 мільярдів доларів венчурного фінансування. 

Американські безпілотники є крихкими і нездатними подолати російські технології глушіння і відключення GPS, інколи  вони не могли злетіти, виконати місію чи повернутися. 

Крім того, американські дрони часто не можуть літати на заявлені відстані або нести значне корисне навантаження.

Керівники американських компаній-виробників безпілотників кажуть, що не очікували, що в Україні розгорнеться радіоелектронна війна. 

Безпілотники Skydio були розроблені в 2019 році, щоб відповідати стандартам зв'язку, встановленим американськими військовими. 

Але Україна знайшла способи отримати десятки тисяч безпілотників і запчастини до них з Китаю. 

Військові використовують готові китайські безпілотники, переважно компанії SZ DJI Technology.

Україна також розвинула власну індустрію безпілотників, яка покладається на китайські компоненти, також українські заводи випускають сотні тисяч невеликих дешевих дронів, які можуть нести вибухівку. 

А ще Україна виробляє більші безпілотники, які можуть завдавати ударів вглиб території противника і досягати російських кораблів у Чорному морі. 

ЗСУ витрачають близько 10 000 безпілотників на місяць, але цього вони не могли б собі дозволити, якби були змушені купувати дорогі американські безпілотники, адже вони коштують на десятки тисяч доларів, що в рази дорожче, ніж китайські моделі.

Китайська компанія DJI зарекомендувала себе як бренд безпілотників для українських військових. 

В компанії DJI заявили, що компанія намагається обмежити використання своїх безпілотників у війні, але не може контролювати використання дронів після їх придбання. 

"DJI висловлює абсолютний жаль і засуджує використання своїх продуктів для заподіяння шкоди в будь-якій точці світу", - йдеться в релізі компанії.

 
війна в УкраїніSkydioАмериканські дрони

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