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ПОЛІТИКА

Американські дипломати закликають скасувати заморожування допомоги для України

26 січня 2025, 09:00
Американські дипломати закликають скасувати заморожування допомоги для України
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Підтримка шкіл, лікарень та економічний розвиток в Україні під загрозою через указ адміністрації Трампа.

Американські дипломати просять терміново звільнити пов’язані з Україною програми від виданого Держсекретарем США Марком Рубіо розпорядження заморозити на три місяці зовнішню допомогу.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Посилаючись на занепокоєння національною безпекою, високопоставлені дипломати в Бюро з питань Європи та Євразії Державного департаменту звернулися  до Рубіо з проханням виключити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з широкомасштабної директиви, яка набула чинності в п'ятницю. 

«Наразі ми не знаємо, чи буде схвалено цей запит — повністю чи частково, — але поки що є позитивні сигнали з Вашингтона», — йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам USAID в Україні в суботу. 

За даними представників в Україні, USAID тимчасово призупинило видачу наказів про припинення роботи, поки розглядається запит.   

Агентство також звернулося до співробітників з проханням оцінити програми "та знайти способи більш чіткої підтримки директиви держсекретаря зробити Сполучені Штати безпечнішими, сильнішими та процвітаючими". 

Але до вечора суботи в Києві деяким організаціям почали надходити приписи про припинення роботи. 

Один із таких приписів, яким організація поділилася з виданням, наказує "підряднику негайно припинити роботу за контрактом/нарядом-завданням USAID/Україна". 

У внутрішній телеграмі, надісланій у п’ятницю до Державного департаменту та USAID, Рубіо наказав призупинити всі нові виплати іноземної допомоги. Співробітникам, які забезпечують виконання  контрактів і грантів, було наказано "негайно видати розпорядження про припинення робіт… до визначеного після їх перегляду Держсекретарем часу". 

Перегляд, який, як очікується, триватиме до 85 днів, залишає в підвішеному стані долю сотень контрактів США про надання зовнішньої допомоги, вартість яких у 2022 фінансовому році перевищила 70 мільярдів доларів.   

Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попередили, що під загрозою опинилися такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також економічні та зусилля з розвитку енергетичної інфраструктури. 

Програмний директор однієї з НУО, що працює в Києві, розповів, що заморожування фінансування може стати "катастрофою" для їхньої групи та України.

Наказ Рубіо містить деякі винятки, зокрема військове фінансування для Ізраїлю та Єгипту, а також екстрену продовольчу допомогу за кордоном. 

СШАвійнадопомога УкраїніМарк Рубіо

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