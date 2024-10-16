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ПОЛІТИКА

Американські фахівці допомагають Україні з ремонтом військової техніки через відеодзвінки – DefenseNews

16 жовтня 2024, 15:46
Американські фахівці допомагають Україні з ремонтом військової техніки через відеодзвінки – DefenseNews
Фото: з вільного доступу
У ремонтних ангарах в Польщі американці використовують те ж саме обладнання, що й українці.

Американські солдати використовують відеодзвінки у захищеному месенджері Signal, щоб допомогти з ремонтом військової техніки в Українімаксимально близько до лінії фронту.

Фахівці зі США перебувають на одній із семи ремонтних станцій у Польщі.

Про це повідомляє DefenseNews.

На цих ремонтних станціях займаються технікою від гаубиць до танків, і тривалість відновлення варіюється від кількох годин до кількох тижнів. Американські військові, які беруть участь у процесі, зазначають, що їхня підтримка допомагає українцям зберігати техніку в робочому стані. Водночас українські фахівці отримують досвід у ремонті "на ходу".

Підполковник Ніколас Говін, член 16-ї бригади забезпечення Сухопутних військ США, зазначив під час відеодзвінка з Польщі, що українські військові можуть ремонтувати складну техніку за допомогою лише телефонних консультацій. Він підкреслив, що ця підтримка надає українським силам "просунуті можливості", що дозволяють швидко усувати неполадки.

Станції, на яких працюють американські військові, виглядають як невеликі склади, заповнені тим самим обладнанням, яке використовують українські солдати на передовій. Із червня 16-та бригада знаходиться на цих об'єктах у рамках програми "Дистанційний центр технічного обслуговування та розподілу ‒ Україна" (RDC-U).

У матеріалі вказується, що команда в Польщі використовує технічні посібники та працює зі своїм обладнанням, щоб відтворити проблеми, з якими стикаються українські військові. Це дозволяє їм точніше визначати першопричину несправностей.

Коли проблеми виявляються надто складними для технічних можливостей армії, 16-й батальйон звертається по допомогу до команди з 276 підрядників, що представляють компанії-виробники військової техніки. Наприклад, під час одного з відеодзвінків інженери з британської компанії BAE Systems обговорювали ремонт гаубиці M777 ‒ системи, над якою вони працювали протягом 20 років.

Інженери витрачають багато часу, створюючи відеоінструкції та технічні документи, які передають військовим на передову. Якщо виникають триваліші проблеми, армійці проводять додаткові консультації зі своїми українськими колегами для їх вирішення.

Американська армія також прагне навчати воїнів ЗСУ складнішим видам ремонту, які виходять за межі звичайного технічного обслуговування, наприклад, ремонту гусениць або башт танків. У випадку серйозних поломок, танки повертаються до американських фахівців закордоном.

військовітехнікаремонтвійна в Україні

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