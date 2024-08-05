Американські і японські акції почали падати на ринках – Bloomberg

За ними почалося падіння європейських акцій.

Вранці понеділка почалося падіння ринку акцій в Японії. Розпродаж світових акцій посилився на тлі побоювань щодо економіки США.

Ф'ючерси на американські акції падають, а в Азії спрацювали автоматичні вимикачі. За ними почалося падіння європейських акцій.

Зокрема, індекс Stoxx 600 впав на 2%, індекс FTSE 100 приблизно так само.

На німецькій біржі Tradegate падають найбільші американські компанії.

"Nvidia впала на 17% на біржі. Серед інших лідерів: Apple -10%, Microsoft -9%, Alphabet -9,6%, Amazon -9,3%, Meta -10% і Tesla -10%", – пише видання

Японська валюта дешевшала на 3,3% відносно долара – це максимальних рівень із січня. Падіння японського індексу акцій Topix склало понад 12% – найгірший показник з 1987 року.