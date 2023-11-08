Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Американські компанії незаконно експортували електроніку для армії росії

08 листопада 2023, 12:58
Американські компанії незаконно експортували електроніку для армії росії
Фото: з вільного доступу
США припинило незаконний експорт 3 компаній і 7 осіб, обвинувачених у постачанні військовоїх електроніки подвійного призначення до росії на мільйони доларів.

Про це йдеться на сайті Бюро з питань промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США. 

"7 осіб і 3 компанії були частиною складної глобальної схеми закупівель, в рамках якої незаконно здійснювалися поставки і закупівлі електроніки подвійного призначення на мільйони доларів для кінцевих користувачів в росії, включаючи компанії, пов'язані з російськими військовими", - заявив заступник Міністра торгівлі США з питань експортного контролю Метью Аксельрод.

2 компанії: H Brothers і SN Electronics базуються в США, і третя в ОАЄ - Suntronic отримали експортні обмеження на 180 днів.

Обмеження накладені також на 7 фізичних осіб, четверо з яких росіяни: Олег Зенченко, Катерина Ветошкіна, Павло Черніков і Володимир Бочкарьов, ще троє - громадяни Канади Микола Гольцев, Крістіна Пузирьова і один громадянин США - Салімджон Насріддінов.

Усі вони були заарештовані 31 жовтня 2023 року відповідно до кримінальної справи про незаконне постачання електроніки подвійного призначення для військового виробництва в росію.

Експортні обмеження пов'язані з обвинувальним висновком, винесеним у федеральному суді США. 

Справа є частиною спільного розслідування Міністерства юстиції США, Міністерства торгівлі та нью-йоркського відділення ФБР.

Згідно з обвинувачульними документами, Гольцев, Пузирьова та Насріддінов "незаконно закуповували та поставляли на мільйони доларів електроніку подвійного призначення від американських виробників і дистриб'юторів кінцевим користувачам в росії, що знаходяться під санкціями, в тому числі через треті країни". 

В судових матеріалах наголошується, що деякі електронні компоненти з однаковими марками, моделями а номерами деталей, поставлені обвинуваченими через компанію SH Brothers, були виявлені в захопленому українськими військовими російському озброєнні і засобах розвідки. За період, вказаний в обвинувальному висновку, компанія SH Brothers здійснила сотні поставок до росії на суму понад $7 млн.

 

СШАелектронікаармія рф

Останні матеріали

Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Технології
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 23:10
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Політика
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 14:43
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Хліб та Видовища
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 13:25
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Політика
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 11:51
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Cуспільство
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 06:42
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Cуспільство
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 16:10
Фільм-катарсис. Чому
Хліб та Видовища
Фільм-катарсис. Чому "Довбуш" став несподіваним хітом у воєнній Україні – Washington Post
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 15:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється