Американські компанії незаконно експортували електроніку для армії росії

США припинило незаконний експорт 3 компаній і 7 осіб, обвинувачених у постачанні військовоїх електроніки подвійного призначення до росії на мільйони доларів.

Про це йдеться на сайті Бюро з питань промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

"7 осіб і 3 компанії були частиною складної глобальної схеми закупівель, в рамках якої незаконно здійснювалися поставки і закупівлі електроніки подвійного призначення на мільйони доларів для кінцевих користувачів в росії, включаючи компанії, пов'язані з російськими військовими", - заявив заступник Міністра торгівлі США з питань експортного контролю Метью Аксельрод.

2 компанії: H Brothers і SN Electronics базуються в США, і третя в ОАЄ - Suntronic отримали експортні обмеження на 180 днів.

Обмеження накладені також на 7 фізичних осіб, четверо з яких росіяни: Олег Зенченко, Катерина Ветошкіна, Павло Черніков і Володимир Бочкарьов, ще троє - громадяни Канади Микола Гольцев, Крістіна Пузирьова і один громадянин США - Салімджон Насріддінов.

Усі вони були заарештовані 31 жовтня 2023 року відповідно до кримінальної справи про незаконне постачання електроніки подвійного призначення для військового виробництва в росію.

Експортні обмеження пов'язані з обвинувальним висновком, винесеним у федеральному суді США.

Справа є частиною спільного розслідування Міністерства юстиції США, Міністерства торгівлі та нью-йоркського відділення ФБР.

Згідно з обвинувачульними документами, Гольцев, Пузирьова та Насріддінов "незаконно закуповували та поставляли на мільйони доларів електроніку подвійного призначення від американських виробників і дистриб'юторів кінцевим користувачам в росії, що знаходяться під санкціями, в тому числі через треті країни".

В судових матеріалах наголошується, що деякі електронні компоненти з однаковими марками, моделями а номерами деталей, поставлені обвинуваченими через компанію SH Brothers, були виявлені в захопленому українськими військовими російському озброєнні і засобах розвідки. За період, вказаний в обвинувальному висновку, компанія SH Brothers здійснила сотні поставок до росії на суму понад $7 млн.