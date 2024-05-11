Американські конгресмени звернулися до прем’єра Грузії через закон про іноагентів

Конгресмени вказують на подібність грузинського закону про іноагентів до російського закону про іноагентів 2012 року.

Група конгресменів США звернулися з листом до прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе, у якому закликають грузинську владу не ухвалювати скандальний проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу".

Про це повідомив директор Міжнародного республіканського інституту, опублікувавши відповідного листа.

Звернення на ім’я прем’єра Іраклія Кобахідзе підписали очільник Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккоул, член комітету Грегорі Мікс, очільник підкомітету з питань Європи Томас Кін і член даного підкомітету Вільям Кітінг та ще 12 членів Конгресу.

Підписанти висловлюють подив поверненням на розгляду проєкту про іноагентів, оскільки він суперечить озвучуваним грузинською владою прагненням до співпраці із Заходом та США зокрема.

"Явним приводом проєкту про іноагентів є встановлення контролю над тими ж партнерами, які десятиліттями співпрацювали з грузинським народом для підтримки його трансатлантичної інтеграції. Ухвалення цього закону суперечить волі грузинського народу, який бачить своє майбутнє на Заході", – наголошують члени Конгресу.

Конгресмени відкидають твердження грузинської влади, що проєкт нібито наслідує американське законодавство, та вказують на його подібність до російського закону про іноагентів 2012 року, який також просували під виглядом підвищення прозорості, а потім використали для наступу на нелояльних до влади.

"Ми віримо, що грузинський народ заслуговує та прагне кращого, більш демократичного майбутнього. Ухвалення цього закону лише дозволить зловмисному впливу росії розширюватися у Грузії", – зазначають підписанти.

У листі політики також звернули увагу на заяви співзасновника та почесного голови Бідзіни Іванішвілі, який обіцяв покарати опозицію за нібито злочини, скоєні під час їхнього перебування при владі, та заявляв, що США та європейські партнери буцімто хочуть "підважити суверенітет Грузії". Вони окремо висловили стурбованість силовою реакцією влади на протести проти ухвалення закону і випадками побиття опозиційних політиків.