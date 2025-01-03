Американські нафтові лідери збільшують витрати, попри зниження цін – Bloomberg
Керівники сланцевих компаній США хоуть збільшити витрати цього року, незаважаючи на те, що в опитуванні Федерального резервного банку Далласа вони знизили прогноз цін на нафту.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
Більшість керівників 134 нафтогазових компаній з усього південного заходу сподіваються, що капітальні витрати зростуть порівняно з 2024 роком, згідно з опитуванням банку.
Проте середній показник цін на нафту марки West Texas Intermediate, які компанії використовують для планування своїх бюджетів, знизився до 68 доларів за барель, що на 4% нижче, ніж того року.
Опитування показує оптимізм щодо регулювання галузі після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
"Нова адміністрація повинна позитивно вплинути на економіку, тим самим піднявши нафтову галузь", - сказав неназваний респондент, згідно зі звітом.
Регіон діяльності банку охоплює Техас, північ Луїзіани і південь Нью-Мексико.
"У першому кварталі 2025 року спостерігається більше оптимізму, ніж у першому кварталі 2024 року", - додав інший керівник в опитуванні.