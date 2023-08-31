Американські носії ядерних бомб F-35 базуватимуться у Великій Британії – The Telegraph

Реактивні літаки призначені для проведення тактичних ядерних бомбардувань і здатні виконувати місії повітря-повітря та збирати розвідувальні дані.

Нові винищувачі Сполучених Штатів, здатні нести ядерну зброю, будуть базуватися у Великій Британії вже цього року. Дві ескадрильї F-35 були розгорнуті та незабаром прибудуть на орендовану ВПС США базу в Лейкенхіт, що у британському Саффолку.

Про це повідомляє The Telegraph.

Реактивні літаки призначені для проведення тактичних ядерних бомбардувань і здатні виконувати місії повітря-повітря та збирати розвідувальні дані. Напередодні в офіційних документах йшлося про те, що ядерна зброя США може повернутися на британську землю.

Згідно з документами, Конгрес США отримав бюджетний запит військово-повітряних сил на 50 мільйонів доларів (39,6 мільйона фунтів стерлінгів) для будівництва "гуртожитку для поручителів" на американській авіабазі. Термін "гарантія" використовується у військовій мові США для позначення ядерної зброї .

Аналітики вважають, що в гуртожитку може розміститися більша кількість військовослужбовців, якщо ядерна зброя буде розгорнута для підтримки 6000 представників персоналу, які зараз працюють на базі.

Джерело в обороні повідомило The Telegraph: "F-35 будуть базуватися там. Вони розгорнулися і переїдуть наприкінці цього року, якщо не десь у 2024".

Військові джерела назвали «важливим» перехід із залучення 54 F-35, які замінять F-15, що зараз знаходяться на авіабазі.

Потенційне повернення ядерної зброї США на територію Великобританії експерти назвали доказом того, що Захід вступив у нову холодну війну.

Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній командир Об’єднаного хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного полку Британії та НАТО, сказав: "Це абсолютно холодна війна, і це стратегічне протистояння. Це гра в покер. Якщо США розміщують ядерну зброю у Великій Британії, це сигнал росії, що все серйозно. Стримуючий фактор є лише тоді, коли ворог думає, що ви його використаєте. Це працювало протягом останніх 75 років, але зараз ми перебуваємо в такому становищі, коли тиран у нестабільній країні погрожує застосувати ядерну зброю, і єдиний спосіб зупинити їх – змусити їх побачити, що їм це повернеться сторицею".