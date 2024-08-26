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Американські ракетно-ядерні шахти потребують модернізації – WSJ

26 серпня 2024, 15:53
Американські ракетно-ядерні шахти потребують модернізації – WSJ
Фото: з вільного доступу
Проте це не станеться найближчим часом.

Затримки з модернізацією наземних об'єктів зберігання ядерної зброї підривають підтримку проекту і призводять до того, що Пентагон отримує величезні рахунки. 

Про це пише американський журнал The Wall Street Journal. 

Пентагон переглянув прогнозовану вартість реконструкції сотень ядерних ракетних шахт до 141 мільярда доларів, що на 30 мільярдів більше за оцінку січня. 

Проєкт ВПС США, відомий як Sentinel, включає заміну міжконтинентальних балістичних ракет часів холодної війни всередині шахт на новіші моделі. 

Сільські громади, де розміщуються ракети, занурилися в невизначеність щодо того, коли - і чи почнуть узагалі - тисячі робітників будівельний проєкт, який мав розпочатися цього літа. 

Військові повідомили жителям Кімболла, Небраска, міста, оточеного одним із найбільших ракетних полів, що може минути п'ять або більше років, перш ніж почнуться роботи. 

"Тут багато невідомого, і я розумію розчарування", - заявляє бригадний генерал Колін Коннор у мерії цього місяця.

Sentinel - це частина давно відкладеного оновлення ядерної зброї, яке, за оцінками Бюджетного управління Конгресу, обійдеться в 1,5 трильйона доларів протягом 30 років. 

Американські законодавці, такі як конгресмен Джон Гараменді, ставлять питання, чи є потреба в ракетах наземного базування поряд з тими, які встановлюються на нових підводних човнах і бомбардувальниках, а також у нових ядерних боєголовках.

Протягом десятиліть Пентагон і президентські адміністрації заявляли, що ядерні ракети мають вирішальне значення для національної безпеки і стримування глобальних конфліктів. Нещодавно офіційні особи зі збройних сил США та їхні підрядники заявили, що зусилля з подовження терміну служби наявної зброї і споруд досягли своєї межі.

Ракети, які перебувають в 450 шахтах, на десятиліття перевищили свій прогнозований термін служби в 10 років. Підземні шахти вимагають тисяч миль нових оптоволоконних кабелів. Підземні командні центри, які керують ракетами, необхідно перебудувати. За словами офіційних осіб ВПС, роботи з технічного обслуговування, які раніше займали дві-три години, тепер займають удвічі більше часу, а деталі стало складніше отримати.

"Його масштаб, охоплення і складність - це те, чого ми як країна не намагалися досягти понад 60 років", - заявив головний закупівельник зброї Пентагону Білл Лапланте. 

Він схвалив продовження програми Sentinel як обов'язкової програми, незважаючи на зростаючі витрати.

Також ВПС шукають способи знизити складність проєкту Sentinel, але ухвалення рішення про зміни може зайняти до 18 місяців, сказав ЛаПланте. Оновлення процесу може бути надано на початку наступного року.

Міністерство оборони уклало третину угод з нерухомістю, необхідних для забезпечення доступу до приватної землі для шахт і кабелів, які пов'язують їх з підземними центрами управління. Затримки проєкту означають, що багато з цих угод, можливо, доведеться переробити, заявили ВВС.

 
СШАядерна зброя

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