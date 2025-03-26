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Американські солдати зникли у Литві під час навчать: їх знайшли мертвими (оновлено)

26 березня 2025, 19:48
Американські солдати зникли у Литві під час навчать: їх знайшли мертвими (оновлено)
Фото: reuters.com

В Литві під час навчань на Пабрадському полігоні зникли четверо американських військовослужбовців і гусенична транспортна машина. 

За останніми даними, військові США загинули, пише литовський мовник Delfi.

"Встановлено можливе місце інциденту, ведуться пошуково-рятувальні роботи", -сказав майор литовської армії Гінтаутас Цюніс.

Збройні сили Литви повідомили про зникнення безвісти американських солдатів та гусеничної машини на полігоні в Пабраде надійшло ще вчора, 25 березня, після обіду. 

"Військові з першої бригади третьої піхотної дивізії під час інциденту брали участь у запланованих тактичних навчаннях", - розповіли в ЗС Литви.

У вівторок до пошуків залучили литовські та іноземні військові, а ще вертольоти Повітряних сил і Служби охорони державного кордону.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, що очолює литовська армія, а також залучені сили Департаменту пожежної охорони та порятунку й інших відомств.

Командування армії США в Європі підтвердило, що тривають пошуки зниклих біля полігону в Пабраде. За інформацією пресрелізу, у пошуковій операції беруть участь військові США та Литви.

Пізніше стало відомо, що після тоивалої пошуково-рятувальної операції вони були знайдені мертвими на кордоні з білоруссю. 

Також генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що четверо американських військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти на полігоні у Литві - загинули. Але він не знає жодних подробиць трагедії.

 
СШАЛитвасолдати

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