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Американські солдати проведуть навчання на території Вірменії – Reuters

06 вересня 2023, 17:51
Американські солдати проведуть навчання на території Вірменії – Reuters
військова техніка США НАТО
Американську армію представлятимуть, зокрема, бійці Національної гвардії Канзасу.

Наступного тижня, 11-20 вересня, на території Вірменії відбудуться спільні навчання підрозділів вірменської армії та збройних сил США. росія назвала це приводом для занепокоєння.

Про проведення військових навчань "Eagle Partner 2023" у Міністерстві оборони Вірменії повідомили в середу, 6 вересня, інформує Reuters.

Метою навчань є підготовка військ до участі в міжнародних миротворчих місіях.

Представник армії США повідомив, що у навчаннях візьмуть участь 85 американських солдатів і 175 вірменських військовослужбовців.

Американську армію представлятимуть, зокрема, бійці Національної гвардії Канзасу, яка має досвід 20-річної співпраці з Вірменією. Американці будуть озброєні виключно гвинтівками і не використовуватимуть важку зброю.

Незважаючи на невеликий масштаб навчань, у кремлі заявили, що буде уважно стежити за ними.

"Звичайно, такі новини викликають занепокоєння, особливо в нинішній ситуації. Тому ми будемо глибоко аналізувати ці новини і стежити за ситуацією", - заявив речник президента рф Дмитро Пєсков.

Як відомо, росія має військову базу у Вірменії та вважає себе провідною силою в регіоні Південного Кавказу, який до 1991 року був частиною Радянського Союзу.

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