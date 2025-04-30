Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Американські та британські війська провели спільну операцію в Ємені

30 квітня 2025, 10:05
Американські та британські війська провели спільну операцію в Ємені
конфлікт Ємен
Військова операція союзників відбулася 29 квітня
Війська Великої Британії взяли участь у спільній операції з Збройними силами США на території Ємену проти об'єктів бойовиків хуситів.
 
Про це повідомляє британський уряд.
 
Військова операція союзників відбулася 29 квітня, уточнили в міністерстві оборони Сполученого королівства.
 
Лондон пояснив, що дія "відповідала давній політиці уряду Великої Британії після того, як у листопаді 2023 року хусити розпочали свою кампанію нападів, загрожуючи свободі судноплавства в Червоному морі, завдаючи ударів по міжнародних суднах і вбиваючи невинних моряків".
 
Зазначається, що дана спільна операція була спрямована проти військових об'єктів хуситів, де створюються безпілотники - подібні до тих, що використовуються для ударів по кораблях.
 
"Ретельний аналіз розвідданих виявив скупчення будівель, які хусити використовували для виробництва безпілотників типу тих, що використовуються для нападу на кораблі в Червоному морі та Аденській затоці, розташованих приблизно за п'ятнадцять миль на південь від Сани", - передали в Міноборони Британії.
 
На Даунінг-стріт розповіли, що літаки Королівських Військово-повітряних сил Typhoon FGR4 за підтримки дозаправки в повітрі танкерами "Вояджер" уразили "низку" цих будівель, використовуючи високоточні керовані бомби Paveway IV.
 
Також вказується, що це відбулося "після того, як було завершено дуже ретельне планування, щоб дозволити переслідувати цілі з мінімальним ризиком для цивільного населення або невійськової інфраструктури".
 
Контрольоване хуситами телебачення в Ємені повідомляло у понеділок, що внаслідок авіаудару США по центру утримання африканських мігрантів у країні загинуло 68 осіб, пише Reuters.
 
Представник оборонного відомства США на умовах анонімності заявив західним ЗМІ у понеділок, що американські військові знають про заяви щодо жертви серед цивільного населення, та проводять свою оцінку.
 
"Як додатковий запобіжний захід, удар було завдано після настання темряви, коли ймовірність перебування цивільних осіб у цьому районі була ще меншою. Згодом усі наші літаки благополучно повернулися", - кажуть в британському Міноборони.

 

СШАЄменБританія

Останні матеріали

Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Політика
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 22:17
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Політика
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 15:15
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 11:38
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
Технології
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
29 квітня 2025, 10:58
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 07:22
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Політика
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 13:10
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Політика
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 10:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється