Американські туристи вперше в історії здійснили приватний вихід у відкритий космос

Така експедиція відбулася на чолі з мільярдером Джаредом Айзекманом.

Американський мільярдер Джаред Айзекман став першою людиною, яка взяла участь у приватному виході у відкритий космос, що вважається одним з найнебезпечніших видів діяльності астронавта на орбіті.

Про це пише Sky News.

Перші зображення, які були показані зсередини капсули Dragon, продемонстрували, що екіпаж з чотирьох осіб готується до історичної події - вони обмінялися ударами кулаків один з одним. Першим з капсули вийшов Джаред Айзекман.

Після відкриття люка нагрудна камера показала його підйом через вузький отвір, а потім чудові кадри показали вихід у відкритий космос під оплески з центру управління польотами на мисі Канаверал у Флориді.

"Це чудово", - наголосив він, коли вийшов з космічного корабля у вакуум космосу за сотні миль від Землі.