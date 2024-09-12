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Американські туристи вперше в історії здійснили приватний вихід у відкритий космос

12 вересня 2024, 19:11
Американські туристи вперше в історії здійснили приватний вихід у відкритий космос
Фото: ВВС
Така експедиція відбулася на чолі з мільярдером Джаредом Айзекманом.
Американський мільярдер Джаред Айзекман став першою людиною, яка взяла участь у приватному виході у відкритий космос, що вважається одним з найнебезпечніших видів діяльності астронавта на орбіті.
 
Про це пише Sky News. 
 
Перші зображення, які були показані зсередини капсули Dragon, продемонстрували, що екіпаж з чотирьох осіб готується до історичної події - вони обмінялися ударами кулаків один з одним. Першим з капсули вийшов Джаред Айзекман. 
 
Після відкриття люка нагрудна камера показала його підйом через вузький отвір, а потім чудові кадри показали вихід у відкритий космос під оплески з центру управління польотами на мисі Канаверал у Флориді.
 
"Це чудово", - наголосив він, коли вийшов з космічного корабля у вакуум космосу за сотні миль від Землі.
 
Протягом всього часу він тримав руку або ногу прикріпленою до капсули, згинаючи руки та ноги, аби перевірити, як тримається новий скафандр.
 
"Демонстрація гучного зв'язку дуже схожа на тренажер, з точки зору фіксації ніг", - зауважив він, випробовуючи свій скафандр.
 
Відомо, що крім мільярдера, до складу екіпажу увійшли непрофесійні астронавти, а саме підполковник у відставці ВПС США Скотт Потіт і дві співробітниці SpaceX - Сара Гілліс і Анна Менон.

 

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