Американські університети можуть втратити $1 млрд через спад кількості іноземних студентів – FT

Запроваджені Трампом жорсткіші імміграційні обмеження загрожують скоротити кількість прибуткових міжнародних заявок на навчання в Штатах.

Десятки університетів по всій території США ризикують втратити близько $1 млрд загальної плати за навчання від нових іноземних студентів, які не бажають або не можуть навчатися в Штатах унаслідок політики адміністрації американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє FT.

Посилення перевірки абітурієнтів, затримки в оформленні віз та імміграційні затримання в кампусах і на кордоні викликають страх як серед студентів, так і серед керівництва університетів.

Аналіз даних Національного центру освітньої статистики (NCES), проведений FT, показує, що 162 заклади зі щонайменше тисячею студентів — від міських дослідницьких університетів до невеликих гуманітарних коледжів у США, є особливо вразливими, оскільки понад 15% їхнього студентського контингенту становлять іноземці.

Три чверті американських університетів, опитаних протягом останніх тижнів NAFSA — мережею організацій, що займаються міжнародною освітою, очікують падіння кількості іноземних студентів цього року (більшість з них очікує падіння щонайменше на 10%).

Це означатиме скорочення прямих доходів майже на $900 млн, виходячи з оцінки освітньої консалтингової компанії Shorelight Analytics, що становить $8,6 млрд загальних зборів від іноземних студентів, які в'їжджають до США. Іноземні студенти не мають права на федеральну підтримку і, швидше за все, платять ближче до номінальної ціни, ніж їхні місцеві однолітки, що робить їх ключовими у фінансуванні багатьох навчальних закладів, особливо в часи зменшення кількості вступників і скорочення федеральних дослідницьких грантів.

Університети США намагаються компенсувати очікуване скорочення кількості іноземних студентів, роблячи нові пропозиції з додатковою фінансовою підтримкою американським студентам, які стоять у списках очікування на вступ.

Професор одного з університетів на північному сході США, де навчається багато студентів з Індії та Китаю, сказав, що це тема, про яку ніхто не хоче говорити, але вона турбує американські університети.

Заявляючи про боротьбу з антисемітизмом і "лівим упередженням", адміністрація Трампа націлилася на право Гарварду приймати іноземних студентів — рішення, яке наразі оскаржується в судах. Політика адміністрації Трампа щодо посилення перевірки іноземних студентів загострила невизначеність.

За минулі роки кількість іноземних студентів в університетах США зростала. Наразі навчальні заклади оцінюють свою тактику, включаючи відтермінування в'їзду або партнерство з іноземними університетами, а також можливість дистанційного онлайн-навчання в очікуванні схвалення візових документів.

Однак, за попередніми даними, іноземні студенти наразі дедалі частіше погоджуються на альтернативні пропозиції в інших місцях, у тому числі в Європі, Канаді, Австралії та деяких частинах Азії.