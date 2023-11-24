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Американські війська в Іраку та Сирії атакували ракетами і безпілотниками – Reuters

24 листопада 2023, 08:07
Американські війська в Іраку та Сирії атакували ракетами і безпілотниками – Reuters
Фото: aa.com.tr
Американські та міжнародні сили були атаковані на двох об’єктах.

Бази американських військових в Іраку та Сирії були атаковані  ракетами та безпілотниками.

Про це інформує Reuters із посиланням на джерела.

Співрозмовник агентства сказав, що американські та міжнародні сили були атаковані на двох об’єктах на північному сході Сирії за допомогою кількох ракет і безпілотника.

В Іраку кілька безпілотників було запущено з авіабази Айн-аль-Асад на захід від Багдада, ще один безпілотник був запущений з бази, де розміщені сили США поблизу аеропорту Ербіль на півночі Іраку.

Ці атаки відбулися наступного дня після того, як США завдали удару по збройному угрупованню Хезболла на південь від Багдада, в результаті якого загинули вісім бойовиків.

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