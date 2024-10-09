Американські військові передали в Конгрес список необхідної Україні зброї – CNN

До нього увійшли ракети "повітря-земля" і захищена система зв’язку Link 16, яку використовує НАТО.

Генерал і головнокомандувач збройними силами США в Європі Крістофер Каволі склав список озброєнь, які США могли б надати Києву для більш ефективної боротьби з росією.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

В перелік увійшли крилаті ракети "повітря-земля" Joint Air-to-Surface Standoff та захищена система зв’язку Link 16, яку використовує НАТО.

Ці системи могли б значно покращити можливість України протистояти агресії рф.

Секретний додаток до доповіді про стратегію адміністрації Байдена передали Конгресу на початку вересня.

Серед запропонованої збьрої була крилата ракета Joint Air-to-Surface Standoff Missile і система обміну даними Link 16, яка сприяє кращому координації військових дій.

Проте наразі США не надали ці системи, що може бути пов'язано з побоюванням щодо можливого потрапляння чутливих технологій до кремля.

Київ продовжує наполягати на отриманні більш сучасного озброєння, включно з ракетами великої дальності ATACMS.

Під час останньої зустрічі з президентом Джо Байденом, український президент Володимир Зеленський надав список російських об'єктів, які він вважає треба уразити за допомогою цих ракет.

Байден досі не дав остаточного рішення, але лідери домовилися продовжити обговорення цього питання.

Адміністрація президента вважає, що надає Україні все необхідне для ведення війни, проте обмежене постачання ракет великої дальності використовується з метою ураження цілей у Криму.

Вашингтон також відзначає, що українські дрони вже завдавали успішних ударів по об'єктах глибоко на території рф.

Підтримка України може змінитися в залежності від результатів президентських виборів у США.

І в разі перемоги Дональда Трампа, американська політика щодо війни може зазнати серйозних змін.

Разом з тим, адміністрація Байдена прагне гарантувати, що Україна матиме необхідні ресурси для ведення бойових дій принаймні до кінця 2025 року. В Пентагоні працюють над контрактами з американськими компаніями для підтримки та обслуговування озброєнь в Україні.

Ситуація на полі бою залишається складною попри те, що ЗСУ здобули певні перемоги, росія продовжує зосереджувати зусилля на сході країни.

Експерти вважають, що для досягнення істотних успіхів росії може знадобитися додаткова мобілізація, але це створює серйозні політичні ризики для диктатора Володимира путіна.