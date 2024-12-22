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Американські військові випадково збили свій винищувач над Червоним морем – AP

22 грудня 2024, 10:49
Американські військові випадково збили свій винищувач над Червоним морем – AP
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Двоє пілотів встигли катапультуватися, їх вже знайшли

Винищувач з двома американськими пілотами було збито над Червоним морем у результаті "дружнього вогню".

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Центральне командування США (Centcom).

Це стало одним із найсерйозніших випадків загрози для військових США за останній рік на фоні обстрілів цілей єменських повстанців-хуситів.
 
Обидва пілоти успішно катапультувалися та були знайдені живими, хоча один отримав незначні травми. Інцидент наголошує на небезпечності Червоного моря, де тривають атаки на судноплавство з боку підтримуваних Іраном хуситів, незважаючи на патрулювання регіону військовими коаліціями США та Європи.
 
Збитий літак F/A-18 Super Hornet належав 11-й ескадрильї винищувачів із бази Oceana, штат Вірджинія. Інцидент стався після злету літака з авіаносця USS Harry S. Truman, який діє в складі ударної групи у цьому регіоні. Центральне командування США визнало, що ракетний крейсер USS Gettysburg випадково атакував винищувач, але не пояснило, як це стало можливим за наявності радіозв’язку та радарів у групі.
 
Раніше військові кораблі та літаки США збили кілька безпілотників і ракет, запущених хуситами, що вимагало швидкого реагування через обмежений час на прийняття рішень. З моменту прибуття USS Harry S. Truman США посилили авіаудари по повстанцях, а їхня присутність у регіоні провокує подальші атаки.
 
У вихідні США завдали авіаударів по єменській столиці Сані та околицях Ходейди, які утримуються хуситами з 2014 року. Хусити заявляють, що їхні атаки на кораблі, зокрема пов’язані з Ізраїлем, США чи Великою Британією, спрямовані на припинення ізраїльської кампанії в Газі. Однак більшість атакованих суден не мають прямого зв’язку з конфліктом. 

 

Ракетні та безпілотні удари хуситів також дедалі частіше спрямовані на Ізраїль, провокуючи відповідні авіаудари з боку ізраїльських військових.

винищуваччервоне моревійна в Україніросія окупанти

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