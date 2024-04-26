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ПОЛІТИКА

Американські законодавці розглядають перспективи фінансування для України: чи буде наступна допомога кредитом?

26 квітня 2024, 18:23
Американські законодавці розглядають перспективи фінансування для України: чи буде наступна допомога кредитом?
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Деякі американські законодавці вважають, що виділених коштів вистачить Києву до кінця листопада поточного року, а виділення додаткових грошей просто неможливе. Хоча є ще один варіант — оформити допомогу в кредит.

Американські законодавці вважають, що ближче до кінця поточного року постане питання про виділення нових коштів для України. Тим часом деякі конгресмени з-поміж республіканців заявляють, що ухвалений на тижні пакет американської допомоги Києву буде останнім.

Про це повідомляє The Hill.

Так сенатор від штату Огайо Джеймс Девід Венс, який очолив опозицію серед республіканців у Сенаті проти підтримки України, заявив, що надання додаткових коштів Києву просто неможливе.

"Якщо Україна думає, що вона отримає ще 60 мільярдів доларів додатково від Конгресу Сполучених Штатів, то це неможливо", — сказав він.

Зі свого боку республіканець Ліндсі Грем заявив, що наступний пакет допомоги Києву потрібно буде оформити як кредит.

"Кредитна складова буде більшою, а не меншою. Якщо ви хочете більшого для України в майбутньому, це буде скоріше кредит", — зазначив він.

У зв'язку з цим автори матеріалу пишуть, що Україну підтримують в обох палатах Конгресу, але підтримка з боку Палати представників зменшується. Це ж підтвердив і Венс. За його словами, за останні два роки підтримка республіканцями фінансування безстрокової війни проти Росії значно знизилася.

В інтерв'ю американським журналістам він додав, що новий пакет військової допомоги Україні "буде дуже важко винести пакет із Конгресу".

"По суті, нам не вистачає потужностей для виробництва тієї кількості зброї, яку Україна повинна поставити, щоб виграти війну", — пояснив політик.

Ще один сенатор Том Тілліс переконаний, що виділених коштів вистачить Києву до кінця листопада поточного року, після чого на тлі листопадових виборів очікується нова боротьба в середовищі законодавців.

У зв'язку з цим, підсумували оглядачі, американські законодавці слабко уявляють собі, чого очікувати в майбутньому, якщо колишній президент Дональд Трамп виграє ще один термін, з огляду на його мінливу позицію щодо війни, яка постійно змінюється.

війнаКонгрес СШАдопомога Україні

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