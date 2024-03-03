Американський бізнесмен Ілон Маск підтримав ідею розпуску НАТО

Бізнесмен заявив, що не розуміє, чому Альянс досі існує.

Американський мільярдер, засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск заявив, що НАТО необхідно розформувати. За його словами, зникла причина існування Альянсу.

Про це Маск заявив у соціальній мережі X, коментуючи твіт американського бізнесмена та економіста Девіда Сакса з роздумами про НАТО.

"У 1991 році Радянський Союз розпався, і НАТО зіткнулася з екзистенційною кризою: причина його існування більше не існує. Але замість того, щоб розформуватися, Альянс придумав нову місію: розширитися. А у замкненому циклі розширення НАТО створить ворожість, необхідну для виправдання себе", - написав Сакс.

Маск підтримав його і натякнув на те, що НАТО потрібно розформувати, адже нема причини його існування.

"Правда! Я завжди дивувався, чому НАТО продовжує існувати, попри те, що його ворог і причина існування, Варшавський договір, розпалися", - написав Маск.

Водночас, коментатори нагадали засновнику SpaceX, що сам Варшавський пакт був укладений саме як відповідь на створення НАТО, яке сталося раніше, а не навпаки, як вирішив Маск.

Зауважимо, що мільярдер традиційно підтримує проросійські та антизахідні наративи Сакса, які той регулярно публікує на власній сторінці. Так, підприємці на пару закликали Україну віддати росії Крим, Вашингтон припинити надсилати Києву допомогу, а також просували ідею про необхідність переговорів з москвою.