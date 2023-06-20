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ПОЛІТИКА

Американський філантроп Баффет розкритикував міжнародну реакцію на руйнування Каховської дамби

20 червня 2023, 21:23
Американський філантроп Баффет розкритикував міжнародну реакцію на руйнування Каховської дамби
"Вона розчаровує. Її важко зрозуміти",каже Баффет.

Говард Баффет, син одного з найбагатших людей США Уоррена Баффета, відвідав Херсон та розкритикував міжнародну реакцію на катастрофу після знищення росіянами Каховської дамби, назвавши його неадекватною та "такою, що розчаровує".

Про це бізнесмен та філантроп розповів у інтерв'ю агентству Reuters 20 червня, через два тижні після того, як Херсон і десятки інших населених пунктів постраждали від катастрофічного затоплення, що розпочалося 6 червня. 

"Вона розчаровує. Її важко зрозуміти, якщо чесно. Є певні організації, які створені для того, щоб реагувати на надзвичайні ситуації. Вони роблять це в усьому світі, і вони роблять це роками", – сказав Баффет.

Баффет сказав, що міжнародне реагування на стихійні лиха має бути посилене. Він описував зруйновані під час катастрофи будинки, затоплені та ті, з яких відкачували воду.

"Людям дуже потрібна вода, їм дуже потрібна вода. Тут потрібна велика допомога. Я був дуже здивований, що міжнародна спільнота не відреагувала набагато ширшою і сильнішою допомогою", – сказав він.

Коментарі американського бізнесмена перегукуються з висловлюваннями президента України Володимира Зеленського, який 7 червня висловив шок через те, що Організація Об'єднаних Націй і Червоний Хрест не змогли надати швидку допомогу.

Баффет кілька разів відвідував Україну під час війни. Його фонд доставляв сільськогосподарське обладнання, комбайни і трактори, а також допоміг з розмінуванням у Херсонській області. 

війнаКаховська ГЕСБаффет

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