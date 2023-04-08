Американський генерал назвав основні складнощі майбутнього українського контрнаступу

За словами генерала, слід очікувати не так великого контрнаступу, як серії різних скоординованих ударів у різних частинах лінії фронту "у час і місце, які обере Україна".

У результаті очікуваного контрнаступу України цієї весни українським військам вдасться визволити значну частину своєї території, але це буде надзвичайно складним завданням.

Про це генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армією США в Європі Марк Гертлінг розповів виданню "Голос Америки".

Коментуючи активно обговорюваний у ЗМІ та експертному середовищі ймовірний контрнаступ України, Гертлінг назвав дві причини того, чому це буде надзвичайно важко для України.

"По-перше, захист завжди легший, ніж напад. І, по-друге, українським генералам довелося включити у свої формування величезну кількість нової техніки та провести навчання на високому рівні", – сказав колишній військовий посадовець США.

При цьому, він наголосив, що за допомогою союзників українська армія старанно готувалася до наступальних операцій цієї весни, знаючи, що українським військовим доведеться долати ешелоновану оборону противника.

"Навчання тривали не лише щодо загальновійськових операцій, а і того, що ми у Форт-Ірвіні називаємо загальновійськовим проривом, тобто подоланням смуг перешкод", – сказав Гертлінг.

Водночас, він сказав, що йдеться про одні з найскладніших військових операцій, найважчих для виконання, крім того, таких, що призводять до найбільших втрат і мають потенціал для неймовірної боротьби з обох сторін.