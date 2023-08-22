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Американський генерал обговорив війну в Україні з Папою Римським

22 серпня 2023, 08:25
Американський генерал обговорив війну в Україні з Папою Римським
Міллі розкритикував росію за проведення "кампанії терору" проти цивільного населення України.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час приватної аудієнції у Ватикані обговорив з Папою Римським Франциском війну в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Генерал, який перебуває в турне кількома європейськими країнами, сказав, що понтифік глибоко стурбований загибеллю людей в Україні, особливо мирного населення. Міллі розкритикував росію за проведення "кампанії терору" проти цивільного населення України, в тому числі за завдання ударів по об'єктах громадянської інфраструктури.

Папа Римський засуджує міжнародну торгівлю зброєю загалом, але минулого року понтифік заявив, що з морального погляду цілком законно, якщо країни постачатимуть зброю Україні, щоб допомогти їй захиститися від російської агресії.

Раніше Папа Римський просив президента України бути відкритим для переговорів щодо миру. Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб Ватикан підтримав мирний план Києва, який передбачає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, припинення бойових дій та відновлення державних кордонів України.

Водночас 86-річний понтифік направив свого посланця з питань миру, італійського кардинала Маттео Дзуппі до Києва, москви та Вашингтона, головним чином для обговорення питань гуманітарної допомоги та репатріації українських дітей. За словами представників Ватикану, найближчим часом кардинал Дзуппі вирушить до Пекіна, щоб спробувати заручитися підтримкою Китаю.

 

Папа Римськийвійна в Україніросія окупантиміллі

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