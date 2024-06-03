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Американський генерал прокоментував недоліки Abrams

03 червня 2024, 15:55
Американський генерал прокоментував недоліки Abrams
з вільних джерел
Відставний генерал-лейтенант армії США Марк Хертлінг вважає, що Abrams не є найкращими танками, які переждали України.

Відставний генерал-лейтенант армії США Марк Хертлінг вважає "нісенітницями" занепокоєння про недоліки танків M1 Abrams, які були передані Україні.

Про це генерал-лейтенант у відставці сказав в ефірі американського телеканалу CNN.

Хертлінг прокоментував минулотижневий репортаж телеканалу за участі українських військових, які поскаржилися на недоліки в танках Abrams.

Зокрема, занепокоєння українських військових він назвав "нісенітницями", у тому числі щодо того, що танки мають недостатню броню.

Він має багаторічний досвід танкіста і присвятив майже вже своє життя танковій службі, яка тривала майже 30 років. Відставний генерал-лейтенант відзначив, що танки Abrams, по суті, зроблені для умов НАТО в Європі, і в час його служби не було деяких проблем, які обговорювалися у репортажі журналіста Ніка Палтона Волша з українським танковим екіпажем.

"Вони були розчаровані, бо танк ламався. Я нагадаю людям, що я говорив - це не найкращий танк, який можна передати Україні. Бо існують проблеми з технічним обслуговуванням, і ви повинні мати добре навчений екіпаж для вирішення деяких з цих питань", - наголосив Хертлінг.

При цьому, він сказав, що Україна продовжує просити надати їй ці танки, навіть маючи усвідомлення, що "існують високі стандарти технічного обслуговування, щоби підтримувати роботу".

 

війна в Україніросія-агресорСША.танки

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