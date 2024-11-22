Ліцензію на аукціон він подав ще на початку цього року.

Американський інвестор Стівен Лінч, який довго жив в росії і мав бізнес, хоче, аби уряд США дозволив брати йому брати участь у торгах з продажу газопроводу "Північний потік — 2", коли його виставлять на аукціон.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Він заявляє посадовцям США, що американське володіння газопроводом стане важелем впливу на будь-які мирні переговори з москвою, щоб припинити війну в Україні, і служитиме довгостроковим інтересам США.

"Суть така: це унікальна можливість для Америки та Європи контролювати європейське енергопостачання до кінця ери викопного палива", — сказав Лінч.

Видання переглянуло лист, який написали юристи інвестора - він звернувся за ліцензією до Міністерства фінансів США ще в лютому. Ліцензія дозволить йому вести переговори про будівництво трубопроводу з організаціями, які зараз перебувають під санкціями США.

В листі написано, що в процедурі визнання банкрутства "Північного потоку - 2" встановили термін у січні.