Американський мільярдер хоче придбати "Північний потік-2" – WSJ
Американський інвестор Стівен Лінч, який довго жив в росії і мав бізнес, хоче, аби уряд США дозволив брати йому брати участь у торгах з продажу газопроводу "Північний потік — 2", коли його виставлять на аукціон.
Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.
Він заявляє посадовцям США, що американське володіння газопроводом стане важелем впливу на будь-які мирні переговори з москвою, щоб припинити війну в Україні, і служитиме довгостроковим інтересам США.
"Суть така: це унікальна можливість для Америки та Європи контролювати європейське енергопостачання до кінця ери викопного палива", — сказав Лінч.
Видання переглянуло лист, який написали юристи інвестора - він звернувся за ліцензією до Міністерства фінансів США ще в лютому. Ліцензія дозволить йому вести переговори про будівництво трубопроводу з організаціями, які зараз перебувають під санкціями США.
В листі написано, що в процедурі визнання банкрутства "Північного потоку - 2" встановили термін у січні.