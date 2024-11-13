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Американський політолог спрогнозував наслідки президентства Трампа для світу

13 листопада 2024, 19:56
Американський політолог спрогнозував наслідки президентства Трампа для світу
На його думку, багато залежатиме від того, як відреагує Європа.
Обраний президент США Дональд Трамп ще не вступив на посаду, однак вже можна спрогнозувати, чого Україні, Європі та світу варто очікувати від його майбутнього президентства.
 
Про це пише у своїй колонці для РБК-Україна американський політолог Ян Бреммер.
 
На його думку, Трамп займе набагато жорсткішу позицію щодо Китаю після того, як адміністрації Джо Байдена вдалося стабілізувати відносини.
 
Це почнеться з підвищення мит на китайський імпорт, щоб скоротити двосторонній торговий дефіцит. Залежно від того, наскільки високими будуть мита і чи вважатимуть китайці за можливе домовитися, а не відповісти симетрично, ескалація може спричинити прорив.
 
"Зрештою, Китай стикається з серйозними економічними проблемами та буде обережним, щоб уникнути непотрібних криз. Однак імовірніше, що конфронтаційний підхід, який підтримує "яструбиний" кабінет Трампа та республіканці в Конгресі, нашкодить відносинам. Результатом буде нова холодна війна, яка зрештою збільшить ризик прямої військової конфронтації", - зазначив політолог.
 
На Близькому Сході, на його думку, Трамп спробує розширити Угоди Авраама і включити Саудівську Аравію, надаючи Ізраїлю карт-бланш на ведення воєн без тиску щодо обмеження гуманітарних втрат чи ризику ескалації.
 
"Найбільш тривожним є те, що Трамп підтримуватиме, якщо не активно заохочуватиме, прагнення прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вирішити ядерну загрозу Ірану раз і назавжди, що несе ризик ширшого конфлікту та значних перебоїв у постачанні енергоносіїв", - вважає Бреммер.
 
Також американський політолог нагадав, що Трамп пообіцяв завершити війну в Україні "за один день", можливо, ще до своєї інавгурації.
 
Це він хоче зробити шляхом тиску на президента України Володимира Зеленського та російського диктатора путіна для досягнення перемир’я, яке заморозить конфлікт на поточних лініях розмежування, використовуючи військову допомогу Києву як важіль впливу на обидві сторони.
 
"Чи погодяться сторони на ці умови, залишається відкритим питанням", - зазначив Бреммер.
 
На його думку, багато залежатиме від того, як відреагує Європа.
 
"Країни НАТО на східному кордоні - Польща, країни Балтії та Скандинавії - сприймають російську агресію як екзистенційну загрозу для своєї національної безпеки та будуть готові нести значні витрати на захист України, якщо США відступлять", - зазначив він.
 
Інші ж країни можуть прагнути укласти угоду, чи то з ідеологічних причин (як у випадку Угорщини), політичних (Італія) або фінансових (Німеччина).
 
"Другий термін Трампа може стати каталізатором, який нарешті об’єднає Європу і спонукатиме до сильнішої, більш консолідованої та "стратегічно автономної" системи безпеки. Або ж це може посилити існуючі розбіжності всередині Європейського Союзу, значно ослабити трансатлантичний альянс і спричинити подальшу російську агресію", - вважає Бреммер.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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