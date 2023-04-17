Американський ракетний есмінець пройшов Тайванською протокою – Reuters

Китайські військові спостерігали за американським військовим кораблем упродовж його переходу.

Есмінець із керованими ракетами USS Milius ВМС Сполучених Штатів у неділю, 16 квітня, пройшов через Тайванську протоку в рамках операції з підтримки свободи судноплавства.



Про це повідомляє Reuters, з посиланням на 7-й флот ВМС США, в зону відповідальності якого входить західна частина Тихого океану та східна частина Індійського океану.

Як зазначили у командуванні флоту, есмінець USS Milius здійснив "звичайний транзит через Тайванську протоку" водами, де діє свобода судноплавства та польотів у відкритому морі відповідно до міжнародного права, що демонструє прихильність Сполучених Штатів вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що есмінець USS Milius пройшов у північному напрямку через протоку і під час його проходження ситуація в протоці була звичайною.

Водночас, сьогодні навколо острова були виявлені чотири судна та 18 літаків китайської армії, 4 з яких увійшли до зони ППО Тайваню.

ВМС США направляють військові кораблі через Тайванську протоку приблизно раз на місяць, а також регулярно проводять подібні місії зі свободи судноплавства у спірних районах Південно-Китайського моря.

Минулого тижня есмінець USS Milius пройшов біля рифу Мішіф, де Китай створив штучний острів і найбільшу військову базу в Південно-Китайському морі, зі злітно-посадковою смугою, радарами і системами ППО.