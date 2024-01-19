Американський Сенат схвалив законопроєкт про запобігання “шатдауну” – NYT

“Шатдаун” в США може статись вже 20 січня.

Американські сенатори 18 січня ухвалили законопроєкт, що має запобігти “шатдауну” - припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування.

Про це повідомляє The New York Times.

Раніше законопроєкт погодили обидві палати Конгресу, а 18 січня його підтримали 77 сенаторів, в той час як проти виступили 18.

Тепер законопроєкт мають прийняти у Палаті представників та підписати президент США Джо Байден.

У законопроєкті передбачені різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм. Зокрема, сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло будуть забезпечені коштами до 1 березня. Решта ж програм, включно з бюджетом Пентагону, до 8 березня.