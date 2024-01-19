Американський Сенат схвалив законопроєкт про запобігання “шатдауну” – NYT
Американські сенатори 18 січня ухвалили законопроєкт, що має запобігти “шатдауну” - припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування.
Про це повідомляє The New York Times.
Раніше законопроєкт погодили обидві палати Конгресу, а 18 січня його підтримали 77 сенаторів, в той час як проти виступили 18.
Тепер законопроєкт мають прийняти у Палаті представників та підписати президент США Джо Байден.
У законопроєкті передбачені різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм. Зокрема, сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло будуть забезпечені коштами до 1 березня. Решта ж програм, включно з бюджетом Пентагону, до 8 березня.