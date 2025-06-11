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Американський суд дозволив продати суперяхту російського олігарха

11 червня 2025, 21:15
Американський суд дозволив продати суперяхту російського олігарха
Фото: Укрінформ
Судно оцінюють у $300 млн.

Федеральний суд міста Нью-Йорк, що в США, постановив виставити на аукціон 106-метрову супер'яхту Amadea, яка належить російському мільярдеру Сулейману Керімову, який перебуває під санкціями. 

Про це інформує портал lexology.

Яхта має розкішний інтер’єром, включно з роялем із чистого золота та акваріум для лобстерів.

Суддя Окружного суду США Дейл Хо дозволив уряду США продати яхту Amadea, конфісковану владою Фіджі ще в травні 2022 року на запит США. 

Яхту було відбуксувано до Сан-Дієго і її вартість складає $300 млн.

Попри заперечення Керімова щодо причетності до яхти, Мін’юст США представив суду численні докази з судового журналу і свідчення екіпажу, що вказують саме на нього як на головного користувача. 

Відомо, що за особистим замовленням родини Керімова інтер'єр судна перебудували та встановили піч для піци, SPA-ліжка, а також вертолітний майданчик, басейн, спортзал, винний льох, конференц-зал, а головною окрасою є рояль Pleyel, вручну розписаний і повністю оздоблений 24-каратним золотом. Крім того, на судні виявили предмет, схожий на яйце Фаберже.

Екс глава "Росафти" Едуард Худайнатов пробував оскаржити конфіскацію і заявляв про своє право власності на Amadea. Він вимагав відтермінувати продаж і не продавати яхту дешевше $230 млн, але суд відхилив клопотання і вказав, що витрати на утримання судна становлять $850 тисяч на місяць й це шкодить громадським інтересам.

Суд зазначив, що Худайнатов під санкціями, не з’являється на допити і є лише номінальним власником.

Продаж Amadea стане першою великою перемогою уряду США у справі боротьби з активами російських мільярдерів. 

На сьогодні у межах санкцій вдалося конфіскувати лише $5,4 млн активів Малофєєва і ще пів мільйона доларів з продажу промислового обладнання.

 
СШАяхтаСулейман Керімовактиви рф

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