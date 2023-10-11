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Американський військовий продав Китаю дані ВМС США – Reuters

11 жовтня 2023, 08:19
Американський військовий продав Китаю дані ВМС США – Reuters
Фото: Укрінформ
За даними видання, 26-річний старшина Веньхен "Томас" Чжао надсилав своєму китайському куратору плани військових навчань США в Індо-Тихоокеанському регіоні, оперативні накази, електричні схеми і креслення американської радарної системи на острові Окінава, Японія.

Моряк із ВМС США визнав свою провину в отриманні хабара в розмірі приблизно 15 тисяч доларів від співробітника китайської розвідки в обмін на несекретні фотографії приватної військової інформації США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Старшина Веньхен "Томас" Чжао, 26 років, згідно з угодою про визнання провини, поданою до федерального суду Лос-Анджелеса, визнав себе винним у змові та отриманні хабаря.

Згідно з судовими документами та офіційними особами США, Чжао надсилав своєму китайському куратору плани військових навчань США в Індо-Тихоокеанському регіоні, оперативні накази, електричні схеми і креслення радарної системи, розташованої на американській військовій базі на острові Окінава, Японія. Моряка затримали в серпні.

Чжао, який служив на військово-морській базі Вентура в Каліфорнії, може бути засуджений до позбавлення волі на строк до 20 років за пред'явленими звинуваченнями, однак остаточне рішення ухвалить суддя.

Адвокат, який представляє інтереси Чжао, не коментував обставин справи.

Прокурор США Мартін Естрада з Центрального округу Каліфорнії заявив, що Чжао "зрадив свою країну, військовослужбовців ВМС США, прийнявши хабар від іноземного агента".

США звинувачують Китай у широкій кампанії шпигунства і кібератаках, що Пекін наполегливо заперечує.

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