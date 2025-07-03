Американці "поклали око" на ключове родовище літію України
03 липня 2025, 14:55
Фото: UNSPLASH
Компанії TechMet готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й збагачувати
Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку Добра у Кіровоградській області, яка може стати першим проєктом в рамках реалізації угоди про мінерали між Україною та США.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, найближчим часом планується напрацювати всі умови конкурсу.
"Це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування", - додала Свириденко.
Вона повідомила, що на зустрічі представник американської компанії TechMet акцентував, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення.
За інформацією видання The New York Times, 16 червня українська влада дозволила почати процес допуску приватних компаній до розробки державної ділянки літієвих руд Добра в рамках підписаної 30 квітня угоди зі США про спільний видобуток корисних копалин.
Серед імовірних претендентів на перемогу у майбутньому конкурсі журналісти називають консорціум інвесторів, до якого входять енергетична інвестфірма TechMet, що частково належить уряду США. Одним з інвесторів в цій компанії є друг президента Трампа мільярдер Рональд Лаудер.
Останні геологічні дослідження свідчать, що Полохівське родовище, розташоване в Кіровоградській області України, містить понад 760 000 тонн еквіваленту карбонату літію. Це робить його одним із найбільших літієвих родовищ у Європі.