Американці "поклали око" на ключове родовище літію України

Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку Добра у Кіровоградській області, яка може стати першим проєктом в рамках реалізації угоди про мінерали між Україною та США.

За її словами, найближчим часом планується напрацювати всі умови конкурсу.

"Це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування", - додала Свириденко.

Вона повідомила, що на зустрічі представник американської компанії TechMet акцентував, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення.

За інформацією видання The New York Times, 16 червня українська влада дозволила почати процес допуску приватних компаній до розробки державної ділянки літієвих руд Добра в рамках підписаної 30 квітня угоди зі США про спільний видобуток корисних копалин.

Серед імовірних претендентів на перемогу у майбутньому конкурсі журналісти називають консорціум інвесторів, до якого входять енергетична інвестфірма TechMet, що частково належить уряду США. Одним з інвесторів в цій компанії є друг президента Трампа мільярдер Рональд Лаудер.

Останні геологічні дослідження свідчать, що Полохівське родовище, розташоване в Кіровоградській області України, містить понад 760 000 тонн еквіваленту карбонату літію. Це робить його одним із найбільших літієвих родовищ у Європі.