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Американці провели ще дві перевірки переданої Україні зброї

28 лютого 2024, 12:38
Американці провели ще дві перевірки переданої Україні зброї
Фото: financialtribune.com
Спеціалісти Служби внутрішнього аудиту Міноборони разом з інспекторами зі США провели ще дві спільні інспекції озброєння, яку надали американські партнери.

Про це Міністерство оборони України написало в Telegram-каналі

"Представники Служби внутрішнього аудиту Міноборони, Збройних сил України та американські інспектори провели ще дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами. Безпосередньо у місцях зберігання зброї вони перевірили ключові параметри: відповідність серійним номерам, технічний стан, умови належного зберігання озброєння", - йдеться в дописі. 

Від початку 2024 року проведено три командні інспекції згідно з Планом спільних фізичних перевірок, узгодженим раніше. Під час моніторингу зауважень з боку американської сторони не було.

"Ми хочемо, щоб кожен крок щодо поводження з наданою зброєю був прозорим і зрозумілим. Це означає, що Міноборони стежить за тим, як зброя обліковується, зберігається та використовується, а висновки за підсумками спільних інспекцій ретельно опрацьовуються. Крім того, результати та досвід, набутий під час спільного інспектування, вже використовуються для розробки інструкції, яка регулюватиме залучення, отримання, облік та використання міжнародної військової допомоги для Сил оборони від усіх іноземних партнерів", - заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

 

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