Американцям не подобаються методи Трампа щодо України – WP

Наразі неясно, чи дійсно стратегія Трампа призведе до мирної угоди, яка зможе отримати підтримку.

Президент США Дональд Трамп у нещодавньому виступі в Конгресі згадав про стратегію припинення війни рф проти України, дедалі більше зосереджену на тиску і критиці на адресу Києва.

Про це пише WP.

"Я також невтомно працюю над тим, щоб покласти край жорстокому конфлікту в Україні. …Якщо ви хочете покласти край війнам, ви повинні говорити з обома сторонами", - сказав Трамп.

"Ми провели серйозні дискусії з росією й отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б чудово", - додав він.

Наразі неясно, чи дійсно стратегія Трампа призведе до мирної угоди, яка зможе отримати підтримку. Закінчити війну - це одне, але зробити це на прийнятних умовах, які не підбадьорять росію, - зовсім інше, зазначає видання. З'являється дедалі більше доказів того, що американці скептично ставляться до методів Трампа.

Нові опитування після суперечки Трампа та віцепрезидента США Джей Ді Венса з українським президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті показали не дуже приємні для Трампа результати.

Зокрема, опитування Economist-YouGov свідчить, що 45% американців не схвалюють підхід Трампа до війни рф проти України, тоді як 40% мають протилежну думку. Це не такий вже й великий розрив, але це гірше, ніж загальний рейтинг схвалення Трампа, і це найгірший показник в опитуванні, яке загалом було досить сприятливим для американського президента.

Крім того, лише 21% респондентів рішуче схвалюють його підхід до війни, порівняно з 36%, які категорично не схвалюють. Лише 43% республіканців повністю схвалюють методи Трампа щодо війни рф проти України.

Схожа історія і в опитуванні Reuters-Ipsos, результати якого свідчать, що показники схвалення Трампа в ширшому питанні зовнішньої політики продовжують погіршуватися. Якщо в січні 39% респондентів схвалювали зовнішню політику Трампа, а 37% — ні, то зараз це співвідношення становить 50% проти 37%. Ключовою причиною цього є те, як Трамп говорить про війну - підхід, з яким американці явно не згодні.

Нещодавно Трамп “вступив у ворожнечу” з Зеленським, звинувативши Київ у розв'язанні війни, попри те, що саме Україна стала жертвою вторгнення рф. Опитування Reuters показало, що американці здебільшого не згодні з такою позицією. 70% опитаних вважають, що більше винна саме рф (проти 9% з протилежною думкою). На окреме запитання про те, чи обидві сторони “однаково винні”, 60% опитаних американців не погодилися з такою думкою (проти 22%).

Цікаво, що хоча багато республіканців — 37%, погодилися з тим, що обидві сторони винні однаково, їхня думка змінилася, коли запитання поставили по-іншому — після цього лише кожен десятий республіканець заперечив, що Росія винна більше.

Існує також питання, чи справді йдеться про стратегію припинення війни, або ж Трамп просто “стоїть на боці” росії. І американці дедалі більше схиляються до думки, що йдеться про другий варіант.

Згідно з опитуванням The Economist, у чотири рази більше американців вважають, що Трамп більше “симпатизує” Росії (43%), ніж тих, на чию думку він більше “симпатизує” Україні (10%). Цей розрив постійно збільшується.

Також опитування показує, наскільки сприйняття ситуації серед американців відрізняється від позиції Трампа. Зокрема, на відміну від Трампа, 56% американців заявили, що особисто вони "симпатизують" Україні більше, ніж росії (проти 3%, які більше “симпатизують” рф).

І це не єдині ключові висновки, які свідчать про те, що багато американців не підтримують позицію Трампа щодо України. Зокрема, опитування Reuters також показало, що 50% американців не подобається пропозиція Трампа прив'язати військову допомогу Києву до отримання частки мінеральних багатств України (46% мають протилежну думку). Якщо в січні 48% американців погоджувалися з тим, що проблеми України не є справою США й Америка не повинна втручатися, то відтоді ця цифра знизилася до 37%. Відсоток американців, які підтримують використання Україною американської зброї для ударів по росії, збільшився з 52% у січні до 57% сьогодні.

Інші опитування показують, що респонденти в США дедалі частіше підтримують закінчення війни шляхом переговорів і навіть територіальні поступки рф — але не обов'язково методи, якими Трамп намагається це реалізувати.