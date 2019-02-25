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Американцю заплатять $21 млн за помилкове довічне засудження

Коулі провів за ґратами 39 років
У Сполучених Штатах чоловікові, який був неправомірно засуджений за подвійне вбивство та провів майже 40 років за ґратами, буде виплачена компенсація у розмірі 21 мільйона доларів.
Американцю заплатять $21 млн за помилкове довічне засудження Фото: picture-alliance

24 лютого адміністрація міста Сімі-Веллі (штат Каліфорнія) погодила із Крейгом Коулі угоду, в рамках якої йому була сплачена компенсація, повідомляє ABC News.

Представники міської адміністрації заявили, що ця угода дозволить уникнути довготривалого судового процесу, який коштував би сторонам багато грошей та не є необхідністю.

Місто заплатить Коулі 4,9 мільйона доларів, решта суми буде покрита за рахунок страхування та з інших джерел.

У 1978 році Крейга Коулі засудили до довічного ув'язнення за вбивство своєї дівчини Ронди Віхті та її 4-річного сина Дональда. Коулі провів за ґратами 39 років.

Він був звільнений в листопаді 2017 року після помилування від тодішнього уряду.

"Сталося це після того, як повторне розслідування та аналіз тестів ДНК встановили його непричетність до скоєння злочину", - повідомляє DW з посиланням на американські ЗМІ.

Минулого року штат Каліфорнія вже сплатив Коулі 2 мільйони доларів компенсації за неправомірне ув'язнення.

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25 02 2019 09:24
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