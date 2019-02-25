Американцю заплатять $21 млн за помилкове довічне засудження
24 лютого адміністрація міста Сімі-Веллі (штат Каліфорнія) погодила із Крейгом Коулі угоду, в рамках якої йому була сплачена компенсація, повідомляє ABC News.
Представники міської адміністрації заявили, що ця угода дозволить уникнути довготривалого судового процесу, який коштував би сторонам багато грошей та не є необхідністю.
Місто заплатить Коулі 4,9 мільйона доларів, решта суми буде покрита за рахунок страхування та з інших джерел.
У 1978 році Крейга Коулі засудили до довічного ув'язнення за вбивство своєї дівчини Ронди Віхті та її 4-річного сина Дональда. Коулі провів за ґратами 39 років.
Він був звільнений в листопаді 2017 року після помилування від тодішнього уряду.
"Сталося це після того, як повторне розслідування та аналіз тестів ДНК встановили його непричетність до скоєння злочину", - повідомляє DW з посиланням на американські ЗМІ.
Минулого року штат Каліфорнія вже сплатив Коулі 2 мільйони доларів компенсації за неправомірне ув'язнення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"