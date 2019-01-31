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АМКУ почав перевірку облгазів через завищені суми у платіжках

У разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, органами Комітету будуть вжиті заходи, передбачені законодавством
Антимонопольний комітет розпочав дослідження можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції операторами газорозподільчих мереж при приведенні об'ємів природного газу, використаного побутовими споживачами, до стандартних умов.
АМКУ почав перевірку облгазів через завищені суми у платіжках Фото: gazeta.lviv.ua

"Голова АМКУ дав доручення територіальним відділенням комітету провести дослідження щодо відповідності дій операторів ГРМ законодавству про захист економічної конкуренції при приведенні об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов при здійсненні комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами", - інформує прес-служба АМКУ.

За результатами дослідження, у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, органами Комітету будуть вжиті заходи, передбачені законодавством.

У АМКУ відзначили значну кількість скарг, яка надходить від населення щодо додаткових нарахувань у платіжках.

Нагадаємо, що антимонопольний комітет визнав дії державного підприємства "Укрспирт" зловживанням монопольним становищем та наклав на підприємство штраф у розмірі 33 мільйони гривень.

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31 01 2019 20:36
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