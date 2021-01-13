АМКУ вивчить обґрунтованість тарифів на розподіл газу

Саме комісія (НКРЕКП))затверджує тарифи на послуги розподілу газу кожному окремому облгазу (який, у свою чергу, є суб'єктом природної монополії в окремо взятому регіоні) незалежно від того, кому він належить.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) найближчим часом вивчить обґрунтованість і прозорість тарифів на розподіл газу й у разі виявлення порушень зобов'яже Нацкомісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), виправити ситуацію, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Про це йдеться у висновку АМКУ "Про ситуацію на ринках природного газу", оприлюдненому на сайті відомства в середу.

"Тарифи на розподіл газу. Це теж зона відповідальності НКРЕКП. Саме комісія затверджує тарифи на послуги розподілу газу кожному окремому облгазу (який, у свою чергу, є суб'єктом природної монополії в окремо взятому регіоні) незалежно від того, кому він належить. Упродовж липня-грудня 2020 року ми були свідками зростання тарифів на газорозподіл в абсолютній більшості областей. До того ж, ці тарифи значно відрізняються у різних суб'єктів", - йдеться у висновку АМКУ.

За даними НКРЕКП, розміри тарифів на послуги з розподілу природного газу, встановлені регулятором на січень 2021 року, коливаються від 0,31 грн/куб. м для АТ "Київгаз" і 0,35 грн/куб м для АТ "Харіківміськгаз" до 2,46 грн/куб м для ТОВ "Газпостачсервіс" і 2,55 грн/куб. м для ТОВ "Газовик".

Нагадаємо, що перехід на нову формулу здешевить газ для населення на 45%