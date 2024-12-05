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ПОЛІТИКА

Amnesty International звинуватила Ізраїль у геноциді палестинців у Газі

05 грудня 2024, 17:27
Amnesty International звинуватила Ізраїль у геноциді палестинців у Газі
Фото: reuters.com
Організація вважає, що дії Ізраїлю були вчинені з конкретним наміром знищити палестинців у Газі.

Міжнародна правова організація Amnesty International заявила, що зібрала "достатньо доказів, щоб вважати", що дії Ізраїлю під час війни в Газі є геноцидом проти палестинського народу — звинувачення, яке ізраїльський уряд рішуче заперечує.

У 296-сторінковому звіті детально викладені докази, зібрані протягом дев'яти місяців, і описані численні випадки, в яких, за словами Amnesty International, ізраїльські сили і державні органи вчинили три з п'яти актів, заборонених Конвенцією ООН про геноцид, включаючи масові вбивства палестинських цивільних осіб, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень і психічних травм, а також навмисне створення для палестинців у Газі таких умов життя, які "розраховані на повне або часткове їхнє фізичне знищення".

З цим звітом ознайомилося CNN.

"Місяць за місяцем Ізраїль поводиться з палестинцями в Газі як з нелюдьми, негідними людських прав, демонструючи свій намір фізично знищити їх", — йдеться в заяві генерального секретаря Amnesty International Аньєс Калламар.

В Amnesty заявили, що Ізраїль несе відповідальність за масштабні й часто невибіркові повітряні і наземні атаки, широкомасштабне руйнування цивільної інфраструктури, примусове масове переміщення палестинців по всьому обложеному анклаву, а також перешкоджання доставці гуманітарної допомоги.

Водночас хоча міжнародна організація визнає, що Хамас наражає на небезпеку палестинське цивільне населення, діючи з густонаселених житлових районів або поблизу них, організація стверджує, що це не звільняє Ізраїль від його власних зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом захищати цивільне населення й уникати нападів. 

ІзраїльгеноцидСектор ГазиПалестинці

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