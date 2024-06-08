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ПОЛІТИКА

Аналітик Bild назвав помилку російських танкістів, жертвою якої стали сотні бронемашин

08 червня 2024, 17:10
Аналітик Bild назвав помилку російських танкістів, жертвою якої стали сотні бронемашин
Фото: Dmitry Tymchuk/facebook.com
росіяни втратили вже сотні танків, БТР і БМП.

Аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке розповів про маленьку помилку водіїв російських бронемашин, через яку окупанти втрачають багато техніки. Проаналізувавши черговий запис знищення в Україні "танка-черепахи", експерт переповів, що спершу він підірвався на міні і втратив здатність рухатися.

При цьому техніка не була знищена повністю, а екіпаж та десант змогли покинути танк. 

Навіть у нерухомому вигляді таку техніку важко знищити, наголошує Рьопке. Але у ЗСУ це вийшло, адже водій, який вилазив з танка, не закрив за собою оглядовий люк у лобовій частині. Захисники запустили туди маленький дрон-камікадзе, який спричинив серйозний вибух всередині машини. 

"Цей запис не поодинокий, знищення російської бронетехніки в такий спосіб відбувається практично щодня, — розповідає ЗМІ, посилаючись на Рьопке. — Жертвами відкритих люків стали вже сотні танків, БТР і БМП".

На думку експерта, російські танкісти в паніці тікають з машин, через що навіть не замислюються про те, що люки потрібно закривати. 

війнаросія окупантитанки рф

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