Аналітик Bild назвав помилку російських танкістів, жертвою якої стали сотні бронемашин
Аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке розповів про маленьку помилку водіїв російських бронемашин, через яку окупанти втрачають багато техніки. Проаналізувавши черговий запис знищення в Україні "танка-черепахи", експерт переповів, що спершу він підірвався на міні і втратив здатність рухатися.
При цьому техніка не була знищена повністю, а екіпаж та десант змогли покинути танк.
Навіть у нерухомому вигляді таку техніку важко знищити, наголошує Рьопке. Але у ЗСУ це вийшло, адже водій, який вилазив з танка, не закрив за собою оглядовий люк у лобовій частині. Захисники запустили туди маленький дрон-камікадзе, який спричинив серйозний вибух всередині машини.
"Цей запис не поодинокий, знищення російської бронетехніки в такий спосіб відбувається практично щодня, — розповідає ЗМІ, посилаючись на Рьопке. — Жертвами відкритих люків стали вже сотні танків, БТР і БМП".
На думку експерта, російські танкісти в паніці тікають з машин, через що навіть не замислюються про те, що люки потрібно закривати.