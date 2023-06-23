Аналітики ISW назвали мету росії щодо Запорізької АЕС

На думку експертів, москва погрожуватиме диверсіями на ЗАЕС, щоб відтягнути контрнаступ на Запоріжжі.

російські сили все більше стурбовані своїми можливостями зберегти ядерний об'єкт перед контрнаступом України. На четвертому енергоблоці ЗАЕС збільшують запаси військового обладнання, зброї та вибухівки. Влада рф може використовувати погрози щодо можливих терактів на Запорізькій АЕС, щоб відтягнути контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що російські сили можуть сигналізувати про те, що вони готуються до диверсій на Запорізькій АЕС, щоб загальмувати українські сили під час проведення контрнаступальних операцій у цьому районі.

"кремль регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про загрози безпеці ЗАЕС, намагаючись чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії. Також такі провокаційні заяви покликані, щоб зменшити надходження допомоги від Заходу", – зауважили експерти.