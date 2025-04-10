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Аналітики ISW оцінили, чи зможе росія розвинути наступ на Суми

10 квітня 2025, 13:31
Аналітики ISW оцінили, чи зможе росія розвинути наступ на Суми
Фото: з вільного доступу
російські війська продовжують незначно просуватися в районі кордону Сумської та Курської областей.
В Інституті вивчення війни оцінили можливості російської армії для наступу на Суми. Також аналітики вказали на кілька важливих моментів.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Так, як уточнюється у звіті ISW, російські війська продовжують незначно просуватися в районі кордону Сумської та Курської областей.
 
"Але угруповання російських військ у цьому районі, найімовірніше, не зможе почати велику наступальну операцію проти міста Суми в найближчому майбутньому без отримання значного підкріплення", - кажуть в Інституті вивчення війни.
 
Аналітики зазначають, що російське військове командування, ймовірно, намагається сформувати буферну зону вздовж міжнародного кордону в Сумській області, хоча "російські командири можуть мати намір просунутися далі в Сумську область і в напрямку міста Суми в майбутньому".
 
Аналітики підкреслюють, що угруповання російських військ у Курській області навряд чи буде достатньо боєздатним, щоб захопити велике українське місто після восьми місяців бойових дій, якщо тільки воно не отримає значного підкріплення з іншого прифронтового району.
 
"Це вимагало б від росії відмовитися від великих оперативних зусиль в іншому районі України і, можливо, залишити цей район вразливим для українських військ - і тому малоймовірно", - вважають в Інституті.
 
У ISW нагадують про свій ранній аналіз - російські війська не намагатимуться просуватися далі в північну Сумську область або атакувати місто Суми, поки українські війська зберігають свій виступ у Курській області.
 
"Нещодавні російські атаки на північ Сумської області вказують на те, що російське військове командування може спробувати отримати вигоду з розпаду українського виступу Курської області, щоб створити "буферну зону" на Сумщині або почати наступ на місто Суми", - додають у звіті.

 

війна в Українінаступ рфросія окупанти

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