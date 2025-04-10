Аналітики ISW оцінили, чи зможе росія розвинути наступ на Суми

російські війська продовжують незначно просуватися в районі кордону Сумської та Курської областей.

В Інституті вивчення війни оцінили можливості російської армії для наступу на Суми. Також аналітики вказали на кілька важливих моментів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, як уточнюється у звіті ISW, російські війська продовжують незначно просуватися в районі кордону Сумської та Курської областей.

"Але угруповання російських військ у цьому районі, найімовірніше, не зможе почати велику наступальну операцію проти міста Суми в найближчому майбутньому без отримання значного підкріплення", - кажуть в Інституті вивчення війни.