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Аналітики ISW оцінили українські удари в Криму

06 січня 2024, 09:55
Аналітики ISW оцінили українські удари в Криму
Фото: ZN.ua
В рф заявляють про збиття понад 30 дронів.

В ніч проти 5 січня українські війська завдали серії ударів по російських об’єктах в анексованому Криму та Краснодарському краї. Також було знищено склади боєприпасів окупантів поблизу Первомайського на півострові. 

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Після атак міністерство оборони росії заявило, що нібито було збито 36 українських безпілотників над Кримом, один - у  Краснодарському краї та ракету "Нептун" у північно-західній частині Чорного моря. Крім того, так званий "очільник" Сак Олександр Овдієнко заявив, що російські війська відбили масштабну атаку українського БпЛА вздовж узбережжя Саки-Євпаторія ввечері 4 січня.

Своєю чергою, російські мілблогери стверджували, що українські безпілотники та ракети були націлені на Євпаторію, аеродром у Саках, Керченський міст і Новоросійськ в Краснодарському краю.

Тим часом в ISW наголошують, що не спостерігала візуального підтвердження українських ударів по російських цілях у ніч проти 5 січня.

"Ці удари слідували за українськими атаками поблизу Уютного  та Євпаторії 4 січня, які, як повідомляється, вразили щонайменше один російський командний пункт. Українське кримське партизанське угруповання "Атеш" заявило, що 4 січня українські війська завдали ударів по російській РЛС ППО та вузлу зв’язку в Євпаторії, який відповідає за координацію операцій російської ППО в окупованому Криму", - йдеться у звіті американських аналітиків.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 січня на території тимчасово окупованого Криму знову прогриміли вибухи. Під удар потрапив військовий аеродром "Саки".

Кримударивійна в Україніросія окупанти

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