Аналітики ISW оцінили успіх нового наступу ЗСУ в Курській області

ЗСУ об'єднують нанесення високоточних ударів великої дальності та діяльність систем РЕБ для підтримки наземних операцій.

З початку наступу в Курській області 6 січня українські сили домоглися тактичних успіхів.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

Як ідеться в опублікованому звіті, геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно просунулися в південній частині Бердіна, центральній частині Руського Порічного і центральній частині Новосотницького (усі на північний схід від Суджі).

"Посилення українських наступальних операцій у Курській області може бути початковим етапом узгодженої української операції в Курській області або в інших місцях театру воєнних дій, хоча ISW не готовий запропонувати будь-який конкретний прогноз", - ідеться у звіті.

Водночас, зазначають аналітики, російські сили спробували використати українські атаки на північний схід від Суджі для атаки на інших напрямках у Курській області. За даними ISW, російські сили просунулися на захід від Малої Локні (на північний захід від Суджі). При цьому російське МО заявило, що в Курській області діють підрозділи безпілотників "каспійської морської піхоти", ймовірно, маючи на увазі підрозділи безпілотників 177-го морського піхотного полку (Каспійська флотилія). Як зазначають в ISW, це вказує на ймовірне перекидання підрозділів 177-го морського піхотного полку із західної частини Запорізької області в Курську область. Також, стверджується у звіті ISW, українські війська продовжують завдавати дальніх ударів по російських тилових районах у Курській області для підтримки наземних операцій.

"За оцінками ISW, українські сили, можливо, намагаються інтегрувати можливості нанесення високоточних ударів великої дальності і діяльність систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для підтримки наземних операцій", - зазначають аналітики.