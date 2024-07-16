Аналітики ISW порівняли українські та російські вимоги мирного плану

Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з росією на її власних умовах.

Вимоги України щодо мирного плану обґрунтовані, у той час як російські вимоги є порушенням міжнародного права.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з росією на її власних умовах. Вимоги України щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву – на противагу небажанню росії брати участь у переговорах, які закінчуються нічим іншим, окрім вимоги повної капітуляції України.

Президент України Володимир Зеленський заявив 15 липня, що українські плани щодо другого мирного саміту мають бути готові до листопада 2024 року, і повторив, що на ньому має бути присутній представник росії.