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Аналітики ISW порівняли українські та російські вимоги мирного плану

16 липня 2024, 08:33
Аналітики ISW порівняли українські та російські вимоги мирного плану
Фото: Макс Левін
Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з росією на її власних умовах.

Вимоги України щодо мирного плану обґрунтовані, у той час як російські вимоги є порушенням міжнародного права.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з росією на її власних умовах. Вимоги України щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву – на противагу небажанню росії брати участь у переговорах, які закінчуються нічим іншим, окрім вимоги повної капітуляції України.
 
Президент України Володимир Зеленський заявив 15 липня, що українські плани щодо другого мирного саміту мають бути готові до листопада 2024 року, і повторив, що на ньому має бути присутній представник росії.
 
Однак, як вказують експерти, нещодавні заяви кремля продовжують демонструвати, що росія залишається непохитною щодо переговорів з Україною, а офіційні особи кремля заявили, що росія не братиме участі у другому мирному саміті, оскільки його умови є неприйнятними з огляду на російські вимоги.
 
Умови лідера росії путіна щодо закінчення війни проти України рівнозначні капітуляції України, що свідчить про те, що путін і надалі не зацікавлений у добросовісних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських.
 
"Вимоги України щодо повного виведення військ рф з території України передбачені міжнародним правом, а отже, вони є обґрунтованими. Однак вимоги росії щодо повної капітуляції України та продовження російської окупації української землі є і будуть порушенням міжнародного права", – йдеться у звіті.
 
ISW зазначає, що вимоги путіна про капітуляцію України дозволять російським військам та окупаційним адміністраціям продовжувати свої широкомасштабні та цілеспрямовані кампанії етнічних чисток на окупованих територіях України, а повне відновлення територіальної цілісності необхідне для звільнення українського народу від російської окупації.
 
Аналітики додають, що прийняття будь-чого, окрім звільнення Україною свого народу, є непрямим схваленням незаконної окупації росією понад п'яти мільйонів українців.

 

війна в Українімирний планросія окупанти

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