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Аналітики ISW пояснили, чому лукашенко не ризикне вступити у війну з Україною

27 серпня 2024, 10:05
Аналітики ISW пояснили, чому лукашенко не ризикне вступити у війну з Україною
За їхніми оцінками, білоруські війська, як і раніше, навряд чи вторгнуться в Україну.
олександр лукашенко на тлі страху за свій режим навряд чи вступить у війну проти України, проте може в угоду путіну відволікти і розтягнути українські війська.
 
Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).
 
"Нарощування білоруських військ уздовж українського кордону має на меті відволікти і розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту", - вважають аналітики.
 
Вони додали, що за їхніми оцінками, білоруські війська, як і раніше, навряд чи вторгнуться в Україну.
 
"білоруське вторгнення в Україну або навіть військова участь білорусі у війні погіршить здатність лукашенка захищати свій режим, тому він дуже малоймовірно ризикне піти на війну з Україною, яка може послабити його режим або різко посилити внутрішнє білоруське невдоволення", - йдеться у звіті.
 
Аналітики додали, що президентські вибори в білорусі мають відбутися в лютому 2025 року, і лукашенко хоче зберегти контроль над суспільними настроями, а також вплив на військових для придушення будь-яких ймовірних протестів, пов'язаних з виборами.
 
В Інституті нагадали, що Україна зробила попередження білорусі у зв'язку з нещодавнім нарощуванням білоруських сил на українському кордоні в Гомельській області.

 

війна в Україніросія окупантиОлександр Лукашенко

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