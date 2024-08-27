Аналітики ISW пояснили, чому лукашенко не ризикне вступити у війну з Україною

За їхніми оцінками, білоруські війська, як і раніше, навряд чи вторгнуться в Україну.

олександр лукашенко на тлі страху за свій режим навряд чи вступить у війну проти України, проте може в угоду путіну відволікти і розтягнути українські війська.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).

"Нарощування білоруських військ уздовж українського кордону має на меті відволікти і розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту", - вважають аналітики.

Вони додали, що за їхніми оцінками, білоруські війська, як і раніше, навряд чи вторгнуться в Україну.

"білоруське вторгнення в Україну або навіть військова участь білорусі у війні погіршить здатність лукашенка захищати свій режим, тому він дуже малоймовірно ризикне піти на війну з Україною, яка може послабити його режим або різко посилити внутрішнє білоруське невдоволення", - йдеться у звіті.