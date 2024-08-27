Аналітики ISW пояснили, чому лукашенко не ризикне вступити у війну з Україною
27 серпня 2024, 10:05
За їхніми оцінками, білоруські війська, як і раніше, навряд чи вторгнуться в Україну.
олександр лукашенко на тлі страху за свій режим навряд чи вступить у війну проти України, проте може в угоду путіну відволікти і розтягнути українські війська.
Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).
"Нарощування білоруських військ уздовж українського кордону має на меті відволікти і розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту", - вважають аналітики.
Вони додали, що за їхніми оцінками, білоруські війська, як і раніше, навряд чи вторгнуться в Україну.
"білоруське вторгнення в Україну або навіть військова участь білорусі у війні погіршить здатність лукашенка захищати свій режим, тому він дуже малоймовірно ризикне піти на війну з Україною, яка може послабити його режим або різко посилити внутрішнє білоруське невдоволення", - йдеться у звіті.
Аналітики додали, що президентські вибори в білорусі мають відбутися в лютому 2025 року, і лукашенко хоче зберегти контроль над суспільними настроями, а також вплив на військових для придушення будь-яких ймовірних протестів, пов'язаних з виборами.
В Інституті нагадали, що Україна зробила попередження білорусі у зв'язку з нещодавнім нарощуванням білоруських сил на українському кордоні в Гомельській області.