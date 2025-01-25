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Аналітики ISW проаналізували заяви путіна щодо переговорів стосовно завершення війни

25 січня 2025, 09:15
Аналітики ISW проаналізували заяви путіна щодо переговорів стосовно завершення війни
Фото: REUTERS
путін вважає, що переговори щодо війни можуть бути досягнуті лише між США і рф, без прямої участі України

росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи виступ путіна на телебаченні 24 січня.

Зазначається, що основний акцент у виступі путіна був спрямований на те, щоб дати зрозуміти російському суспільству, що війна триватиме. Він підкреслив, що росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому, а війна в Україні є частиною ширшого конфлікту між росією і Заходом.
 
"путін, ймовірно, використовує інтерв'ю із Зарубіним на російському державному телебаченні, щоб дати сигнал російському суспільству, що росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому і що війна навряд чи закінчиться найближчим часом", – вважають аналітики.
 
В ISW також вважають, що цим інтерв’ю путін також прагнув вплинути на російські еліти, які прагнуть завершення війни. Його меседж має переконати їх у тому, що жодних швидких шляхів досягнення миру не буде.
 
"Ця заява вкотре демонструє незмінну позицію путіна, який просуває наратив, що Україна є маріонеткою Заходу, а конфлікт є частиною глобального протистояння великих держав. Крім того, російський президент вважає, що переговори щодо війни в Україні можуть бути досягнуті лише між США і росією, без прямої участі України", – додали експерти.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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