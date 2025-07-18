Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Аналітики ISW розповіли як війна дестабілізує російську економіку

18 липня 2025, 09:31
Аналітики ISW розповіли як війна дестабілізує російську економіку
Фото: Reuters
кремлю довелося значно збільшити федеральні та регіональні одноразові премії, щоби стимулювати росіян підписувати військові контракти

Неприйнятно високі виплати солдатам у росії та наслідки нестачі внутрішньої робочої сили ще більше дестабілізують російську економіку, незалежно від заяв кремля про економічну стабільність.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

"російська стратегія стимулювання набору добровольців шляхом пропонування великих одноразових виплат новобранцям і одночасних зусиль щодо швидкого розширення своєї оборонно-промислової бази з 2022 року вимагала від росії значного збільшення виплат як для підтримки набору військовослужбовців, так і для збільшення робочої сили для оборонки", – йдеться у звіті.
 
Експерти дійшли висновку, що росії довелося значно збільшити федеральні та регіональні одноразові премії, щоби стимулювати росіян підписувати військові контракти, а не брати на себе іншу роботу, враховуючи високий рівень втрат серед росіян. Конкуренція між оборонкою росії та цивільними підприємствами підвищує середню зарплату на цих посадах та загалом підвищує ціни у сфері послуг.
 
"Ці фактори в поєднанні з нестачею робочої сили в цивільному й оборонному секторах, ймовірно, сприяють розбіжності між вартістю товарів і послуг у звіті Центрального банку, обмежуючи економічне зростання росії, зусилля зі створення збройних сил і промислове виробництво оборонної промисловості", – пишуть в ISW.
 
Таким чином росія не може нескінченно оновлювати свої війська через поточний рівень втрат без примусової мобілізації резерву. росія фактично "спалює свічку з обидвох кінців", одночасно послаблюючи монетарну політику для стимулювання короткострокового зростання, водночас розширюючи бюджетні витрати для підтримки військових зусиль.
 
"Ця стратегія, ймовірно, негативно вплине на російську економіку, послаблюючи купівельну спроможність споживачів, девальвуючи рубль у середньостроковій і довгостроковій перспективі та створюючи глибшу макроекономічну нестабільність", – підсумували в Інституті вивчення війни.
Кремльвійна в Україніекономіка рфросія окупанти

Останні матеріали

Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Політика
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Переклад iPress – 18 липня 2025, 11:32
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Політика
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 08:50
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Політика
Нова стратегічна свідомість НАТО. Америка та її союзники можуть багато чого навчитися у країн Балтії – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 17 липня 2025, 08:27
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється